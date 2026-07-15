Santa Maria Maggiore, tutto pronto per la nuova edizione del "Weekend da Favola"

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio nel centro storico di Santa Maria Maggiore torna il “Weekend da Favola”, una tre giorni dedicata al mondo delle fiabe. Fine settimana dedicato ai più piccoli e alla fantasia, il Weekend da favola è da anni appuntamento molto apprezzato e anche quest’anno offrirà un ricco calendario di eventi, in particolare spettacoli teatrali all’interno del Festival Terra e Laghi.

Nel Parco di Villa Antonia sarà allestito il “monolocale della Pimpa”, mentre nella Serra della Casa del Profumo, in piazza Risogimento, sarà visitabile l’allestimento speciale dedicato a Pinocchio, nei 200 anni dalla nascita del suo creatore, Carlo Collodi. Nel Vecchio Lavatoio di via Roma troverete una inedita esposizione degli amatissimi topini di pezza Maileg, che ormai a Santa Maria Maggiore hanno trovato la loro seconda casa.

In programma anche una guida all’ascolto di un’opera famosa, tenuta da Renata Sacchi e Roberto Bassa, e un doppio spettacolo musicale con Prismabanda che infiammerà il centro storico con i suoi colori e il suo sound unico. Sabato 18 luglio sarà ospite della rassegna lo scrittore per bambini Roberto Morgese, che presenterà il suo ultimo libro alle ore 10.30 presso il giardino degli aromi della Casa del Profumo. Ecco il programma completo (gli allestimenti sono sempre visitabili, a partire da venerdì pomeriggio):

Venerdi 17 luglio

Ore 17.30 nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo guida all’ascolto per bambini dell’opera “La Cenerentola”, con Roberto Bassa e Renata Sacchi. Ingresso a offerta libera. In caso di maltempo la guida all’ascolto sarà nella Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio.

Sabato 18 luglio

Ore 10.30 nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo presentazione del libro “Filastrocche contro le guerre – stampatello minuscolo” di Roberto Morgese e laboratorio (iscrizione obbligatoria presso l’ufficio informazioni del museo). In caso di maltempo nella Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio.

Ore 17.30 nel Parco di Villa Antonia spettacolo “Fantasticamente" della compagnia Arca di Noè. Al termine dello spettacolo, prima di cena, partendo dal Parco di Villa Antonia, esibizione della street band Prismabanda. In caso di maltempo lo spettacolo sarà al Teatro Comunale mentre la Prismabanda si esibirà in forma itinerante sotto i portici e in luoghi protetti.

Domenica 19 luglio

Ore 11.00 per le vie del centro storico esibizione della street band Prismabanda.

Ore 17.30 nel Parco di Villa Antonia spettacolo Il Pifferaio Magico, della compagnia Teatro del Cerchio. In caso di maltempo al Teatro Comunale.