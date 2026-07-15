Druogno, al via il festival "Intrecci": un mese di eventi culturali nel segno di "Terra Viva" FOTO

Ha preso ufficialmente il via nel giorni scorsi la terza edizione di "Intrecci – Festival di persone, storie, idee", l'appuntamento culturale che animerà Druogno per tutto il mese di luglio con un ricco calendario di eventi dedicati all'arte, alla cultura e alla partecipazione. L'edizione 2026, intitolata “Terra Viva”, mette al centro il rapporto tra l'essere umano e la natura, proponendo un percorso di riflessione attraverso incontri, mostre, concerti, proiezioni e momento di confronto aperti a tutti.

Promosso dalla Cooperativa Sfera in collaborazione con il Comune di Druogno, il festival nasce con l'obiettivo di creare occasioni di dialogo e condivisione, trasformando il Centro Culturale San Giulio in un luogo dove persone, esperienze e punti di vista differenti possano intrecciarsi. Il tema scelto per questa edizione invita a guardare la Terra come a una realtà viva, capace di ispirare, trasformare e rigenerare. Attraverso i diversi linguaggi artistici, il festival propone infatti una riflessione sul profondo legame tra uomo e ambiente.

L'inaugurazione del festival è stata anche l'occasione per dare il via alla mostra di pittura di Francesca Lucchini dal titolo “La potente materia del creato”, che si potrà visitare fino al 9 agosto. Le opere della pittrice intrecciano astratto, materia e figurazione in una continua ricerca di bellezza e significato: natura, uomo e creato dialogano in un racconto che richiama lo spirito del Cantico delle Creature di San Francesco.

Grande partecipazione di pubblico ha riscosso anche il concerto “EarthLight – La voce della Terra”, ispirato ai grandi concerti candle light: avvolti dalla suggestione di centinaia di candele, la voce di Sara Piola e il pianoforte di Viola Forcherio, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra le parole e le melodie dei grandi cantautori italiani e non solo.

Martedì 14 luglio alle 21 invece sarà dato spazio alle stelle con la conferenza a cura di Alberto Villa dell'Associazione Astrofili Alta Valdera: un viaggio tra scienza, storia e curiosità alla scoperta di questi straordinari corpi celesti.

Martedì 21 luglio alle 21 è in programma il concerto “Le vele di Joshua”, un concerto per voce recitante e pianoforte di Natalia Ratti.

Martedì 28 luglio spazio alle famiglie con il laboratorio “Alberi della vita”: attraverso l'impronta del proprio corpo ogni partecipante realizzerà un albero della vita unico e speciale. Con il suo programma diffuso, Intrecci si conferma così un laboratorio di idee e partecipazione aperto e tutti che punta a fare della cultura uno strumento di inclusione e dialogo.