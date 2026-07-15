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Vigezzo | 15 luglio 2026, 08:10

Druogno, al via il festival "Intrecci": un mese di eventi culturali nel segno di "Terra Viva" FOTO

Inaugurata al Centro Culturale San Giulio la mostra di Francesca Lucchini. Questa sera l'incontro sotto le stelle con l'astrofilo Alberto Villa, poi concerti e laboratori per le famiglie

Ha preso ufficialmente il via nel giorni scorsi la terza edizione di "Intrecci – Festival di persone, storie, idee", l'appuntamento culturale che animerà Druogno per tutto il mese di luglio con un ricco calendario di eventi dedicati all'arte, alla cultura e alla partecipazione. L'edizione 2026, intitolata “Terra Viva”, mette al centro il rapporto tra l'essere umano e la natura, proponendo un percorso di riflessione attraverso incontri, mostre, concerti, proiezioni e momento di confronto aperti a tutti.

Promosso dalla Cooperativa Sfera in collaborazione con il Comune di Druogno, il festival nasce con l'obiettivo di creare occasioni di dialogo e condivisione, trasformando il Centro Culturale San Giulio in un luogo dove persone, esperienze e punti di vista differenti possano intrecciarsi. Il tema scelto per questa edizione invita a guardare la Terra come a una realtà viva, capace di ispirare, trasformare e rigenerare. Attraverso i diversi linguaggi artistici, il festival propone infatti una riflessione sul profondo legame tra uomo e ambiente.

L'inaugurazione del festival è stata anche l'occasione per dare il via alla mostra di pittura di Francesca Lucchini dal titolo “La potente materia del creato”, che si potrà visitare fino al 9 agosto. Le opere della pittrice intrecciano astratto, materia e figurazione in una continua ricerca di bellezza e significato: natura, uomo e creato dialogano in un racconto che richiama lo spirito del Cantico delle Creature di San Francesco.

Grande partecipazione di pubblico ha riscosso anche il concerto “EarthLight – La voce della Terra”, ispirato ai grandi concerti candle light: avvolti dalla suggestione di centinaia di candele, la voce di Sara Piola e il pianoforte di Viola Forcherio, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra le parole e le melodie dei grandi cantautori italiani e non solo.

Martedì 14 luglio alle 21 invece sarà dato spazio alle stelle con la conferenza a cura di Alberto Villa dell'Associazione Astrofili Alta Valdera: un viaggio tra scienza, storia e curiosità alla scoperta di questi straordinari corpi celesti.

Martedì 21 luglio alle 21 è in programma il concerto “Le vele di Joshua”, un concerto per voce recitante e pianoforte di Natalia Ratti.

Martedì 28 luglio spazio alle famiglie con il laboratorio “Alberi della vita”: attraverso l'impronta del proprio corpo ogni partecipante realizzerà un albero della vita unico e speciale. Con il suo programma diffuso, Intrecci si conferma così un laboratorio di idee e partecipazione aperto e tutti che punta a fare della cultura uno strumento di inclusione e dialogo.

Francesca Pinto

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