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Cronaca | 16 luglio 2026, 18:02

Monte Moro, tutti gli imputati rinviati a giudizio per i lavori della pista Mtb

A processo anche l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci. Il comune si costituisce parte civile, prima udienza il 13 gennaio 2027

Monte Moro, tutti gli imputati rinviati a giudizio per i lavori della pista Mtb

Rinvio a giudizio per tutti gli imputati al termine dell'udienza preliminare del processo relativo ai lavori di realizzazione della pista mtb tra Italia e Svizzera del Monte Moro, finanziata con un progetto Interreg. Tra gli imputati l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, 85 anni, assistito dall’avvocato Carlo Ruga Riva. L’accusa è di deterioramento di beni paesaggistici e di omessa denuncia di subappalto. Il comune di Macugnaga, assistito dall'avvocata Giovanna Padulazzi, è stato ammesso come parte civile. La prima udienza si terrà il 13 gennaio 2027. 


 

Red. Vb

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