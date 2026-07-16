Monte Moro, tutti gli imputati rinviati a giudizio per i lavori della pista Mtb

Rinvio a giudizio per tutti gli imputati al termine dell'udienza preliminare del processo relativo ai lavori di realizzazione della pista mtb tra Italia e Svizzera del Monte Moro, finanziata con un progetto Interreg. Tra gli imputati l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, 85 anni, assistito dall’avvocato Carlo Ruga Riva. L’accusa è di deterioramento di beni paesaggistici e di omessa denuncia di subappalto. Il comune di Macugnaga, assistito dall'avvocata Giovanna Padulazzi, è stato ammesso come parte civile. La prima udienza si terrà il 13 gennaio 2027.



