Beura, la nuova edizione del Guzzi Friends in memoria di Vincenzo Simonetta

Dal 17 al 19 luglio torna a Beura l'appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote. Si terrà infatti il Guzzi Friend. Il raduno, giunto alla sua trentunesima edizione, quest'anno sarà dedicato alla memoria dello storico fondatore dell'evento Vincenzo Simonetta, recentemente scomparso.

“Non avremo un'iniziativa specifica – spiega Monia Orsi, presidente del Guzzi Friends – ma tutta la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Vincenzo”. Per gli appuntamenti musicali è stato scelto dagli organizzatori il programma tenendo conto dei gusti di Vincenzo e della sua passione per il rock.

Il motoraduno rappresenta per i motociclisti provenienti non solo dell'Italia, ma da tutta l’Europa, un'esperienza indimenticabile e un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera del mondo delle Moto Guzzi.

Beura sarà il punto di partenza per i partecipanti per giri in moto nelle Valli dell'Ossola e ai laghi, il motogiro proposto dal Guzzi Friends quest'anno sarà in Valle Antrona con arrivo a Cheggio.

Per molti sarà un'occasione per ammirare splendide moto d'epoca e moderne, scambiare esperienze, raccontare aneddoti. I motociclisti troveranno a Beura l'area campeggio gratuita. L'evento a ingresso libero include musica dal vivo, stand dedicati e un'area ristoro con prodotti alla griglia.

Il Guzzi Friends nato nel 1992 ed è cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento per la comunità dei guzzisti. Prosegue grazie ad un gruppo di appassionati volontari, conservando lo spirito originario di condivisione e amicizia che ha dato il nome alla manifestazione.

Il programma nel dettaglio prevede oggi, 17 luglio, l'apertura della festa alle 15.00. Dalle 21.30 musica live The Squirters Rockabilly a seguire dj Cimi hard rock. Il 18 alle 15.00 è in programma il motogiro e alle 21.30 musica live con Low Town e a seguire dj Cimi musica rock. La festa si chiuderà domenica alle 11.00.