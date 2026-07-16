Fulmine scatena un incendio sulle alture di Ornavasso

Un nuovo incendio boschivo ha interessato le montagne dell'Ossola. A provocarlo è stato un fulmine caduto durante il violento temporale che nel pomeriggio di ieri ha interessato la zona di Ornavasso.

"Le fiamme si sono sviluppate a circa 1.500 metri di quota, nell'area sottostante la cappelletta - spiega il vice ispettore provinciale Aib Osvaldo Monti -. Il rogo ha avuto origine nel tardo pomeriggio di ieri, ma è nella mattinata di oggi che l'incendio ha iniziato ad estendersi con maggiore intensità, rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre di soccorso".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale e le squadre dell'Aib provinciale, con un importante contributo dei volontari di Ornavasso, che hanno operato con sette unità. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l'elicottero Erickson, che ha effettuato numerosi lanci d'acqua per circoscrivere il fronte delle fiamme.

L'incendio è stato definitivamente domato nel corso del pomeriggio. Determinante, oltre al lavoro delle squadre a terra e del mezzo aereo, è stato anche il nuovo temporale che ha interessato la zona, con la pioggia che ha contribuito a spegnere gli ultimi focolai ed evitare una nuova propagazione del rogo.