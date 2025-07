La missione di Matibellula tra eventi e sostegno alla ricerca pediatrica FOTO

Due giornate intense, vissute con il sorriso, la fatica e la gioia di chi sa di essere parte di qualcosa di importante. Così si può riassumere il Matibellula Summer Fest, che lo scorso 5 e 6 luglio ha trasformato l’oratorio di Preglia, a Crevoladossola, in un luogo di condivisione, emozione e speranza.

La manifestazione, nata per ricordare Matilde Cara ha visto una grande partecipazione di pubblico e volontari, e ha centrato il suo obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca scientifica e per le cure palliative pediatriche domiciliari.

Chi c’era ha potuto vivere un’atmosfera speciale, fatta di musica, tornei sportivi, laboratori creativi, buon cibo e, soprattutto, tante persone unite da un sentire comune. La risposta del territorio è andata oltre le aspettative, come racconta con gratitudine Andrea Cara, papà di Matilde e anima dell’associazione Matibellula:

"La festa è andata molto bene, siamo davvero soddisfatti. La gente ha risposto, i nostri volontari sono stati fantastici: hanno lavorato tanto, sempre con il sorriso, con quella voglia di fare qualcosa per gli altri che ci rende molto orgogliosi di loro. Si è respirato un clima gioioso, che è la cosa più importante.”

Particolarmente apprezzati i due tornei sportivi: il calcio a 5, che ha coinvolto bambini nati tra il 2015 e il 2017, è stato reso ancora più speciale dalla partecipazione dei giovani calciatori della squadra del figlio di Andrea, Francesco. Alcuni di loro, classe 2013, per un giorno hanno lasciato da parte il ruolo di giocatori per fare gli arbitri e persino gli allenatori, dando un grande esempio di maturità e spirito di servizio. Anche il torneo di beach volley, con dodici squadre iscritte, ha richiamato tanti ragazzi più grandi, pronti a mettersi in gioco per uno scopo benefico, lontano dalla competizione fine a sé stessa.

La festa è stato anche un luogo di riflessione e di gesti concreti. Uno su tutti: la donazione di un defibrillatore da parte del cantante Salvatore Ranieri ai volontari dei Vigili del Fuoco di Santa Maria Maggiore, nell’ambito del progetto “Volontari Sicuri”, portato avanti con Matibellula.

"È stato un momento molto bello – racconta Andrea – abbiamo fermato per un attimo le partite, i vigili sono arrivati con il loro mezzo e i bambini erano entusiasti. È stato un gesto che racchiude il senso della nostra collaborazione: fare del bene insieme.”

Molto partecipati anche i laboratori ricreativi per i più piccoli, con attività legate al riciclo creativo proposte da Cristina del Riciclo e Mamma Inossola, e un laboratorio dedicato alle api curato da Albearo Solano, che ha riscosso grande curiosità.

Tra una partita, una bancarella e una cena in compagnia, il Matibellula Summer Fest ha fatto il pieno anche sotto il profilo gastronomico: lunghe tavolate, piatti apprezzati e un via vai continuo di amici, sostenitori, famiglie e nuovi volti, accorsi per esserci, semplicemente.

Il bilancio economico è ancora in fase di chiusura, ma l’obiettivo è chiaro: sostenere tre progetti fondamentali. Il primo è la ricerca clinica portata avanti dalla dottoressa Angela Mastronuzzi all’ospedale Bambino Gesù di Roma; il secondo è la ricerca farmacologica del prof. Antonio Scilimati all’Università di Bari. Il terzo è invece un progetto locale, ancora in fase iniziale ma fortemente voluto dall’associazione: lo sviluppo di un servizio di cure palliative pediatriche domiciliari nel Vco, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria.

"Se il risultato della raccolta sarà buono – aggiunge Andrea – ci piacerebbe poter sostenere anche altre realtà del territorio. Crediamo nella collaborazione tra associazioni: ognuno ha il suo percorso, ma camminare insieme ci rende più forti." "Ci teniamo a ringraziare davvero tutti, volontari e partecipanti. - concludono gli organizzatori - "Ognuno ha dato qualcosa, e quel qualcosa ha fatto la differenza. Torniamo a casa con il cuore pieno."