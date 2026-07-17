Nasce il Trenino Vigezzino: un viaggio tra i borghi per scoprire la valle

Una nuova attrazione anima da qualche giorno l'estate della Valle Vigezzo: è il Trenino Vigezzino, il trenino turistico nato con l'obiettivo di valorizzare il territorio e unificare i diversi paesi della valle. L'iniziativa, promossa da gestori del Luna Park, punta a promuovere l'intera valle attraverso un servizio che permetterà di raggiungere alcune delle località più caratteristiche, offrendo un'esperienza all'insegna del turismo lento e della scoperta.

“Il trenino è attivo da pochi giorni – dice Carlo Contiero, che da anni con la moglie Linda Sortino si occupa del Luna Park che anima la pineta di Santa Maria Maggiore - ma sta già riscuotendo un grandissimo successo. Abbiamo deciso di fare questo investimento e di proporre questa iniziativa con l'idea di unificare la Vigezzo. Stiamo organizzando diverse escursioni, sempre con partenza dal capoluogo vigezzino, per far scoprire le bellezze della valle in un modo un pochino diverso”.

Ogni giorno il trenino si sposterà in un paese diverso. Il punto di partenza sarà sempre la pineta di Santa Maria Maggiore, da dove prenderanno il via i tour settimanali: lunedì a Toceno e Craveggia, martedì a Malesco, mercoledì in Valle Loana, giovedì a Druogno, venerdì a Re e sabato e domenica a Santa Maria Maggiore. “Questo il programma che stiamo cercando di realizzare - spiegano ancora i promotori -. Speriamo di soddisfare le esigenze dei turisti, regalando momenti di spensieratezza, e allo stesso tempo di sostenere gli operatori turistici del territorio con fermate pensate apposta per far conoscere le attività locali”.

L'obiettivo è infatti quello di creare un collegamento tra i diversi comuni, incentivando i visitatori a fermarsi nei borghi, conoscere gli esercizi del territorio e vivere la valle in modo autentico. Il Trenino Vigezzino si propone così come una nuova attrazione estiva capace di promuovere la Valle Vigezzo nel suo insieme, mettendo in rete i paesi, i luoghi d'interesse e le realtà del territorio.

Per informazioni è possibile contattare Carlo al numero 338.4913448 oppure tramite le pagine Facebook e Instagram “Il Trenino Vigezzino”.