Il Piemonte tra le regioni che crescono di più: arrivi in aumento del 9,22%

Il Piemonte si conferma tra le regioni italiane con la crescita turistica più significativa nel primo semestre del 2026. Secondo l'analisi dei dati della piattaforma Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, gli arrivi nella regione sono aumentati del 9,22% rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che vale il terzo posto a livello nazionale, alle spalle soltanto di Calabria (+10,54%) e Umbria (+9,70%).

Il dato piemontese supera ampiamente la media nazionale, che si attesta a +4,43%, confermando il buon momento del comparto turistico regionale.

Particolarmente rilevante è la crescita del turismo internazionale. Gli arrivi dall'estero in Piemonte hanno registrato un incremento del 10,38%, collocando la regione tra quelle che hanno beneficiato maggiormente della ripresa dei flussi internazionali. A fare meglio sono state soltanto Calabria (+23,19%), Puglia (+14,63%), Abruzzo (+14,04%), Molise (+13,14%), Basilicata (+11,55%) e Sardegna (+11,44%).

A livello nazionale, il turismo domestico ha fatto segnare una crescita più contenuta, con un aumento dell'1,97% degli arrivi, mentre quelli provenienti dall'estero sono aumentati del 6,45%, confermando il ruolo sempre più importante della domanda internazionale per il settore.

Dall'analisi emerge inoltre il buon andamento delle strutture ricettive extra-alberghiere, che hanno registrato un incremento degli arrivi del 7,46%, contro il 2,27% rilevato per le strutture alberghiere.

I dati del Viminale confermano dunque il Piemonte tra i territori più dinamici del panorama turistico italiano nella prima metà del 2026, grazie a una crescita sostenuta sia della domanda complessiva sia dei visitatori provenienti dall'estero.