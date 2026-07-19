Crana senz’acqua, il sindaco Cottini attacca IdraBlu: “Disservizio inaccettabile e gravissimo”

La prima comunicazione di disservizio da parte di IdraBlu, pervenuta l'8 luglio scorso, aveva già messo in allarme, oltre ovviamente ai molti residenti e villeggianti della località di Crana, anche l'Amministrazione comunale di Santa Maria Maggiore. La stessa informativa garantiva un intervento risolutivo, avvenuto in effetti nel corso della settimana che si sta chiudendo, che si è però dimostrato non utile nemmeno a limitare i disagi ancora in corso nella frazione di Santa Maria Maggiore.

E ora è il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, ad alzare la voce e a invitare IdraBlu ad assumersi le proprie responsabilità e a operare con la massima urgenza per risolvere definitivamente il guasto.

"Da troppi giorni siamo di fronte a una situazione incresciosa e non più sostenibile per chi abita la nostra frazione di Crana. Dall'inizio del mese di luglio, in più giornate, la frazione si è trovata senza acqua corrente all'interno di abitazioni, esercizi commerciali e strutture ricettive.

La società IdraBlu, concessionaria del servizio idrico, nonostante l'impegno delle maestranze e la presenza dell'amministratore unico, ing. Dario Bergamaschi, non è ancora riuscita a risolvere efficacemente il problema.

Sono state sostituite due elettropompe a servizio del pozzo comunale, che permettono di mettere in rete una buona quantità d'acqua; le sorgenti, pur considerando l'attuale periodo di forte siccità, mantengono una altrettanto buona portata.

Proprio per questo, e anche in considerazione delle necessità quotidiane dei numerosi residenti con famiglie e bambini, delle attività produttive e ricettive e dei moltissimi turisti e villeggianti che hanno scelto il nostro territorio comunale per un periodo di vacanza, la situazione è assolutamente insostenibile.

Come Sindaco sto facendo da giorni, anche grazie ai miei assessori e al personale del Comune, tutto ciò che è in mio potere e nelle mie possibilità per arrivare a una soluzione rapida ed efficace.

Non posso che manifestare la mia totale vicinanza e la più sincera comprensione verso i miei concittadini e i turisti colpiti da questo gravissimo disagio, ma non voglio certo limitarmi a questo.

Nelle ultime ore – conclude il Sindaco Claudio Cottini – ho informato le più alte autorità provinciali, chiedendo interventi a ogni livello; mi sono confrontato da poco con l'Assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, e ritengo che non sia più accettabile attendere ancora per un intervento risolutivo da parte di IdraBlu, un intervento che non solo è urgente e improrogabile, ma che deve al più presto tornare a garantire diritti che arrivano a coincidere ormai con i livelli essenziali di tutela della salute pubblica".