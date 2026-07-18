Macugnaga, da domani riaprono le seggiovie del Belvedere: arriva il via libera di Ansfisa

Dopo settimane di attesa è arrivata la notizia che operatori turistici, escursionisti e residenti aspettavano. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) ha autorizzato la riapertura degli impianti del Belvedere, consentendo la ripresa del servizio a partire da domenica 19 luglio.

Torneranno quindi in funzione le seggiovie Pecetto-Burki-Belvedere, con orario continuato. Nelle giornate di sabato e domenica gli impianti saranno aperti dalle 8.30 alle 17, mentre dal lunedì al venerdì l'orario sarà dalle 9 alle 17, con ultima discesa dal Belvedere alle 17.

Riaprirà anche il primo tronco della funivia Staffa-Bill. Nei fine settimana il servizio sarà attivo dalle 8.30 alle 16.45, mentre nei giorni feriali funzionerà dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 16.45. La società di gestione precisa che gli orari dal lunedì al venerdì potranno essere modificati in base all'effettiva affluenza.

Resta invece ancora chiuso il secondo tronco della funivia Bill-Monte Moro, interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

La riapertura degli impianti del Belvedere rappresenta un passaggio fondamentale per la stagione estiva di Macugnaga, consentendo nuovamente l'accesso agevolato a uno dei principali punti di partenza per escursioni e itinerari ai piedi della parete est del Monte Rosa. Arriva inoltre a pochi giorni dal dissequestro del sentiero per l'Alpe Pedriola e il rifugio Zamboni-Zappa, restituendo così piena fruibilità a una delle aree più frequentate della località.



