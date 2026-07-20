Incendio a Colloro, la minoranza conferma il proprio sostegno all'amministrazione nella fase post-emergenza

“In qualità di capogruppo, ritengo doveroso informare la cittadinanza che, alla luce degli eventi che hanno colpito la comunità di Colloro e il territorio comunale, ho formalizzato al sindaco la piena disponibilità del gruppo di minoranza a collaborare con senso istituzionale di responsabilità nella gestione della fase post-emergenziale”. Lo afferma, in una nota, Andrea Monti, capogruppo di minoranza di Premosello-Chiovenda, in seguito alla fine dell’emergenza causata dall’incendio che ha devastato un’enorme area boschiva all’interno del territorio comunale.

“Nella comunicazione ufficiale - prosegue Monti - ho precisato che «formalizzo con la presente la piena disponibilità del Gruppo di Minoranza a collaborare in modo costruttivo e responsabile nella gestione della fase post-emergenziale», consapevole che questa fase si protrarrà per un periodo lungo, richiedendo continuità, metodo e un monitoraggio costante del territorio. Pur non essendo parte delle strutture operative di emergenza né della catena di comando prevista dai protocolli di Protezione Civile ritengo doveroso mettere a disposizione il nostro gruppo per quanto riguarda competenze, tempo e impegno per contribuire al percorso di ripristino, messa in sicurezza e tutela del territorio. Ho inoltre confermato che «confermiamo fin da ora la disponibilità a partecipare a tavoli tecnici, incontri operativi, attività di supporto istituzionale e ogni altra forma di collaborazione ritenuta opportuna», nella convinzione che la fase post-emergenziale richieda unità di intenti, responsabilità condivisa e collaborazione leale tra tutte le componenti amministrative. Come capogruppo, ribadisco che la minoranza opererà con serietà, equilibrio e spirito costruttivo, mettendo al centro l’interesse della comunità e la necessità di garantire stabilità, trasparenza e continuità nelle azioni di recupero”.