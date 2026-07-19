Emergenza idrica a Crana, arriva una cisterna di acqua potabile: Acqua Novara.Vco al lavoro per ripristinare il servizio FOTO

Sarà posizionata di fronte all'Hotel La Scheggia, in Via Cavour, 25 a Santa Maria Maggiore, la cisterna mobile di acqua potabile chhe cercherà di dare una tregua al perdurante disservizio idrico che sta coinvolgendo da ormai quasi tre settimane la frazione di Crana.

Nelle ultime ore la situazione, anche grazie al confronto tra il Sindaco del capoluogo vigezzino, Claudio Cottini, e l'Assessore all'Ambiente di Regione Piemonte, Matteo Marnati, ha visto alcune evoluzioni importanti.

L'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha infatti disposto un intervento sostitutivo d'urgenza, affidando ad Acqua Novara.VCO un'azione immediata per cercare di ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nella frazione di Santa Maria Maggiore.

IdraBlu sta collaborando con Acqua Novara.VCO, mettendo a disposizione personale, mezzi, impianti, documentazione tecnica e cartografie, garantendo inoltre l'accesso a sorgenti e serbatoi.

Una cisterna mobile di acqua potabile (utile per riempire taniche e contenitori) sarà posizionata di fronte all'Hotel La Scheggia, in Via Cavour, 25 a Santa Maria Maggiore (di fianco al parcheggio dell'hotel). Inoltre, è stato potenziato il servizio sostitutivo di approvigionamento idrico con autobotti aggiuntive: oltre ai carichi di reintegro del bacino di carico già effettuati, da qualche ora sono operative ulteriori autobotti per rendere più performante la rete.

Il personale di Acqua Novara.VCO ha predisposto anche una fornitura di sacchi d'acqua potabile, la cui distribuzione alla popolazione sarà gestita direttamente dal personale della Protezione Civile, operativa grazie all'attivazione con ordinanza sindacale n.24, del Centro Operativo Comunale di Santa Maria Maggiore.

I tecnici di Acqua Novara.VCO, in costante coordinamento con il Comune di Santa Maria Maggiore, la Società IdraBlu e l'Autorità d'Ambito, sono attivamente al lavoro per individuare le azioni strutturali e tecniche necessarie a risolvere la criticità. La situazione è monitorata con la massima attenzione e da domani mattina saranno in campo gli addetti del gestore novarese per attuare le azioni più opportune. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena vi saranno sviluppi significativi.