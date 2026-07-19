Fondazione Comunitaria del Vco, il Bilancio Sociale 2025 racconta un anno di solidarietà e partecipazione

La Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola ha pubblicato il Bilancio Sociale 2025, un documento che restituisce alla comunità il racconto delle attività svolte, della struttura organizzativa, della governance, delle metodologie adottate e dei risultati raggiunti nel corso dell’anno.

Il bilancio illustra l’identità e la missione dell’ente, le persone coinvolte, le iniziative realizzate, la situazione economico-finanziaria e il dettaglio delle erogazioni effettuate, offrendo una panoramica dell’impatto generato sul territorio.

Tra i principali dati emerge il valore delle risorse destinate ai progetti sociali: nel 2025 la Fondazione ha deliberato 1.955.452 euro per 161 progetti di utilità sociale, mentre sono stati liquidati 1.642.780 euro per 304 progetti rendicontati.

Importante anche il ruolo della raccolta fondi. Attraverso il programma For Funding sono state realizzate cinque campagne di raccolta donazioni, che hanno permesso di raccogliere 163.685 euro grazie a 377 donazioni. Complessivamente, il valore raccolto attraverso le diverse iniziative della Fondazione ha raggiunto 2.512.532 euro grazie a 846 donazioni.

Prosegue inoltre il progetto “La Cura è di Casa – Terzo Tempo”, con un incremento dei salotti dedicati agli anziani e delle attività di formazione ed educazione alla salute, a sostegno della domiciliarità e delle relazioni di comunità.

Nel corso del 2025 la Fondazione ha emesso cinque bandi con risorse di Fondazione Cariplo, ai quali si sono aggiunti due bandi realizzati in collaborazione con il Fondo Alessi Anghini e il Fondo Cusio Solidale.

Cresce anche il sistema dei fondi filantropici: sono 75 i Fondi attivi, con la costituzione di sette nuovi Fondi nel 2025, a conferma del ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la partecipazione e la solidarietà sul territorio.

Tra le iniziative dell’anno anche la Cena della Comunità, evento annuale dedicato alla raccolta fondi, e l’avvio di una prima esperienza di collaborazione nell’ambito del Servizio Civile.

Le attività della Fondazione Comunitaria del VCO sono sostenute dal contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, dai donatori del territorio e dai rendimenti della gestione finanziaria patrimoniale.