Emergenza idrica a Crana, avviata la ricerca delle perdite sulla rete

Si è conclusa la prima giornata di interventi di Acqua Novara.VCO sulla rete idrica di Crana, frazione di Santa Maria Maggiore interessata da una grave carenza d’acqua. Le operazioni rientrano nel provvedimento d’urgenza disposto dall’Autorità d’Ambito numero 1 e vengono condotte insieme all’amministrazione comunale, con il supporto operativo di Idrablu.

Nel corso della giornata le squadre hanno eseguito le prime manovre sugli impianti, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi all’interno della rete di distribuzione. È stata inoltre avviata una ricerca capillare delle perdite, necessaria per individuare eventuali criticità e programmare gli interventi successivi.

I tecnici hanno installato anche alcuni sistemi di telelettura per controllare in tempo reale i dati relativi alla portata e alla pressione dell’acqua. Le informazioni raccolte permetteranno di valutare il funzionamento della rete e calibrare le prossime operazioni.

Parallelamente proseguono le misure predisposte per garantire l’approvvigionamento alla popolazione. Al Centro operativo comunale di via Vittorio Veneto continua, a scopo integrativo e preventivo, la distribuzione delle sacche d’acqua. Restano inoltre attivi i presidi straordinari con autobotti a servizio della frazione.

Le attività di monitoraggio, ricerca delle perdite e regolazione della rete continueranno nei prossimi giorni. Acqua Novara.VCO ha annunciato aggiornamenti quotidiani sull’andamento dei lavori.

Per giovedì è stato convocato un nuovo tavolo di coordinamento tra tutti gli enti coinvolti. L’incontro servirà a esaminare i primi risultati delle verifiche e a definire le ulteriori misure da adottare in vista del fine settimana.

“Chiediamo a tutti i cittadini comprensione. Tutte le strutture coinvolte stanno lavorando con il massimo impegno e con il totale dispiegamento delle risorse disponibili per gestire questa complessa emergenza e contenere al minimo i disagi per la comunità”, sottolineano congiuntamente i rappresentanti del Comune, i tecnici e i vertici di Acqua Novara.VCO.