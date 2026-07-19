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Attualità | 19 luglio 2026, 15:24

Acqua Novara VCO entra in azione a Crana: autobotti, sacche d'acqua e interventi sulla rete per superare l'emergenza

Dopo il provvedimento dell'Autorità d'Ambito, la società ha avviato l'intervento straordinario a Santa Maria Maggiore. Domani il sopralluogo con i tecnici di IdraBlu per definire le operazioni strutturali

È iniziato oggi l'intervento straordinario di Acqua Novara VCO per affrontare la grave emergenza idrica che da giorni interessa la frazione di Crana, nel Comune di Santa Maria Maggiore.

L'operazione è stata attivata in seguito al provvedimento d'urgenza emanato dall'Autorità d'Ambito n. 1, che ha disposto l'intervento sostitutivo della società ai sensi degli articoli 23 e 40 della Convenzione di Gestione, dopo aver ritenuto insufficienti le misure finora adottate dal gestore locale IdraBlu S.p.A.

La decisione è stata presa per garantire la continuità del servizio idrico in una situazione che ha provocato un grave deficit di pressione e di portata nella rete di distribuzione, con pesanti ripercussioni per residenti, attività economiche e turisti.

Acqua Novara VCO ha fatto sapere di aver risposto immediatamente alla richiesta dell'Autorità d'Ambito, attivando fin dalla mattinata di oggi il coordinamento con le istituzioni e predisponendo i primi interventi a sostegno della popolazione.

Tra le misure già operative figurano il posizionamento di una cisterna mobile di acqua potabile nel prato antistante l'Albergo La Scheggia, la distribuzione di sacche d'acqua potabile presso il Centro Operativo Comunale (COC) di via Vittorio Veneto e l'impiego di un'ulteriore autobotte destinata al rifornimento del serbatoio della frazione.

Nella mattinata di domani è previsto un incontro operativo direttamente sul posto tra i tecnici di Acqua Novara VCO e quelli di IdraBlu. Il confronto servirà a definire nel dettaglio il piano d'azione e consentirà l'avvio delle prime manovre strutturali sulla rete acquedottistica. Gli interventi saranno eseguiti in coordinamento con il personale del gestore locale.

La società assicura di aver messo in campo tutte le proprie competenze tecniche per affrontare la situazione, pur invitando alla prudenza sui tempi necessari per il completo ripristino del servizio.

“Pur non potendo assumere impegni immediati sulle tempistiche definitive di risoluzione – condizionate dallo stato delle infrastrutture e dalla disponibilità della risorsa alle sorgenti – l'Azienda assicura il massimo sforzo e un monitoraggio costante in sinergia con il Comune e l'Autorità d'Ambito”, dichiarano il presidente Emanuele Terzoli e l'amministratore delegato Daniele Barbone.

L'obiettivo è riportare nel più breve tempo possibile la situazione alla normalità, garantendo nuovamente una regolare erogazione dell'acqua ai cittadini della frazione di Crana e ai numerosi villeggianti presenti in Valle Vigezzo.

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Redazione

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