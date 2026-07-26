Cordoglio a Vogogna per la scomparsa dell'assessore Adriano Guglielmetti

Cordoglio a Vogogna per la scomparsa di Adriano Guglielmetti, assessore della giunta guidata dal sindaco Fausto Dotta. È proprio l’amministrazione del paese a ricordarlo: “L’amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Adriano, assessore del nostro comune. Con la sua esperienza e il costante impegno al servizio della comunità, Adriano ha rappresentato un punto di riferimento, svolgendo il proprio incarico con dedizione, equilibrio e grande spirito di servizio. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e istituzionale che sarà difficile colmare. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutti i dipendenti comunali, che ne conserveranno un ricordo sincero e riconoscente”.

Anche il primo cittadino Fausto Dotta ha dedicato un ricordo dell’amico e collega: “Caro Adriano, oggi lasci un grande vuoto. Se ne va non solo un assessore comunale, ma un amico sincero, una persona perbene che ha saputo farsi apprezzare da tutti per la sua semplicità, la sua riservatezza e la sua instancabile disponibilità. Hai vissuto il tuo impegno per la comunità vogognese con grande passione, sempre operativo, presente e pronto a rimboccarti le maniche ogni volta che ce n'era bisogno. Non cercavi visibilità o riconoscimenti: preferivi lavorare in silenzio, con competenza, esperienza e quel profondo senso di responsabilità che ti ha sempre contraddistinto. La tua umiltà, la tua discrezione e il tuo amore per la comunità vogognese sono stati il tratto distintivo del tuo modo di essere. Hai messo le tue capacità e la tua esperienza al servizio degli altri con naturalezza, senza mai tirarti indietro, affrontando ogni impegno con serietà e dedizione. Ti ricorderò come una persona autentica, leale e generosa, un uomo che ha saputo fare tanto senza mai cercare di apparire. Il tuo esempio resterà vivo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti e di condividere con te un tratto di strada. Alla tua famiglia rivolgo il mio più affettuoso abbraccio e le mie più sentite condoglianze. Ciao Adriano. Grazie per la tua amicizia, per la tua passione e per il grande servizio che hai reso al nostro comune e alla nostra Vogogna. Di persone come te c'è sempre un immenso bisogno. Non ti dimenticheremo”.