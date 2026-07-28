Caldo e afa, in Piemonte arriva la quarta ondata di calore dell'estate

Il Piemonte si prepara ad affrontare la quarta ondata di calore della stagione estiva. A segnalarlo è Arpa Piemonte, che prevede un progressivo aumento delle temperature e dell'afa nei prossimi giorni per effetto del rafforzamento dell'alta pressione di origine subtropicale.
Secondo le previsioni, il caldo si intensificherà gradualmente fino al fine settimana, quando si raggiungeranno i valori più elevati. Oltre alle temperature massime in aumento, a rendere particolarmente pesante la situazione sarà anche l'afa, che determinerà un significativo incremento del disagio bioclimatico, soprattutto nelle aree urbane e di pianura.
Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da giornate prevalentemente soleggiate e da una scarsa ventilazione, elementi che favoriranno anche il fenomeno delle cosiddette "notti tropicali", con temperature che resteranno elevate anche durante le ore notturne, limitando il naturale raffrescamento degli ambienti.
Arpa Piemonte ricorda che le ondate di calore rappresentano un rischio soprattutto per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli, soggetti affetti da patologie croniche e lavoratori impegnati all'aperto. Per questo motivo si raccomanda di limitare le attività fisiche nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati, evitare l'esposizione diretta al sole nelle fasce orarie centrali e prestare particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità.
L'Agenzia regionale continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione attraverso il bollettino dedicato alle ondate di calore, aggiornato quotidianamente, che consente di conoscere in anticipo il livello di rischio previsto per i giorni successivi.