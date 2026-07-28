Temperature in forte aumento: parte la nuova ondata di calore

Dopo un fine settimana caratterizzato da temporali limitati e distribuiti in modo irregolare, da oggi il Piemonte torna a fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo. L'espansione dell'anticiclone di origine africana favorisce un deciso aumento delle temperature su gran parte del Nord Ovest, con valori che in pianura torneranno a superare i 35 gradi.

Secondo le previsioni, il periodo più critico è atteso tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto, quando le temperature massime potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi nelle aree di pianura. All'aumento del caldo si accompagnerà anche un incremento dell'umidità, che renderà il clima particolarmente afoso e farà percepire temperature ancora più elevate.

La fase di stabilità potrebbe protrarsi almeno per i primi giorni di agosto, alimentando le preoccupazioni sia per le condizioni di salute delle persone più fragili sia per la persistente carenza di precipitazioni.

I temporali previsti nel fine settimana non hanno infatti portato il sollievo sperato. Le precipitazioni sono state localizzate e di breve durata, lasciando gran parte del territorio piemontese con accumuli d'acqua modesti. In particolare, le aree alpine e pedemontane del Piemonte nord-occidentale continuano a risentire di un marcato deficit di piogge accumulato negli ultimi mesi.