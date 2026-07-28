Distretto Turistico dei Laghi, convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Regione Piemonte che consente di sbloccare il percorso per il rinnovo delle cariche dell'ente.

La prossima assemblea dei soci è stata convocata per giovedì 10 settembre, alle ore 15, nella sala congressi "G. Ravasio", sala conferenze della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a Verbania Fondotoce.

A comunicarlo sono il presidente Francesco Gaiardelli e il Consiglio di amministrazione, composto dai vicepresidenti Vanessa Mineo e Oreste Primatesta e dai consiglieri Elena Poletti e Alessandro Porrini.

L'ordine del giorno prevede la relazione finale del presidente, la nomina del nuovo organo amministrativo e quella del collegio sindacale, compreso il suo presidente.

In vista dell'assemblea, il presidente e il Consiglio di amministrazione hanno inoltre rivolto un ringraziamento ai soci e a tutto il territorio per la collaborazione e il sostegno assicurati durante il mandato, sottolineando il lavoro svolto a favore della promozione turistica dell'area del Distretto.