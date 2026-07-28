Malescorto chiude con Short Italy Under 35 e guarda al futuro del cinema emergente

La 26ª edizione di Malescorto – Festival Internazionale di Cortometraggi si è conclusa domenica 26 luglio con Short Italy Under 35, lo spin-off dedicato ai giovani registi italiani e alle nuove realtà del cinema nazionale.

L'iniziativa ha visto protagonisti il regista ossolano Mattia Lia con Il böz e il masaret, Niccolò Donatini con Ronzio, Tommaso Diaceri con Il fulmine verde e Nadir Taji con Prova Contraria. I quattro autori hanno preso parte a un tavolo di confronto insieme ai rappresentanti di Lombardia Film Commission, Ticino Film Commission, Valais Film Commission, TorinoFilmLab e, in collegamento, Film Commission Torino Piemonte.

Nel corso dell'incontro i registi hanno raccontato il proprio percorso artistico, condividendo esperienze, progetti e prospettive future, mentre i professionisti del settore hanno illustrato le opportunità offerte dalle rispettive realtà, dando vita a un momento di dialogo dedicato alla produzione audiovisiva, ai percorsi di crescita professionale e al ruolo dei territori nello sviluppo del cinema. L'incontro è stato moderato dal direttore artistico di Malescorto.

La giornata si è conclusa al Cinema Comunale di Malesco con la proiezione dei quattro cortometraggi selezionati e un confronto aperto al pubblico tra gli autori e gli operatori del settore.

Per il festival si tratta di un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del cinema emergente. Short Italy Under 35 è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Siae, nell'ambito del programma "Per Chi Crea", dedicato ai giovani artisti, ed è stato selezionato tra migliaia di progetti presentati a livello nazionale.