Asl Vco, Marta Zanetta guiderà il coordinamento tecnico del Nuovo Ospedale

La direzione generale dell’Asl Vco ha conferito all’ingegner Marta Zanetta l'incarico di responsabile della struttura organizzativa semplice “Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale”. L'incarico avrà una durata di cinque anni.

L’Ingegner Zanetta consegue la laurea specialistica in ingegneria civile presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nel 2005, ottenendo la votazione di 110/110 e lode. Possiede un percorso professionale articolato e di crescente responsabilità nell'ambito dell'ingegneria civile e sanitaria. Ha iniziato la propria carriera come Ingegnere presso l'ufficio tecnico di Co-ver Industrial S.r.l. di Verbania, per poi esercitare l'attività di libera professionista presso il proprio studio di Borgomanero. Successivamente è entrata nel settore della sanità pubblica lavorando presso l'Asl di Vercelli, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di collaboratore tecnico professionale ingegnere e, successivamente, quello di dirigente ingegnere. Recentemente è entrata a far parte dell’Asl Vco in qualità di dirigente ingegnere presso la struttura organizzativa semplice "Te.C.A.N.O." (Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale).

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Ringrazio l’Ingegner Marta Zanetta per aver accettato la responsabilità della struttura organizzativa semplice “Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale”. Il percorso del nuovo ospedale è un progetto strategico, complesso e di primaria importanza per tutto il territorio, specialmente in un particolare periodo di profonda innovazione e trasformazione per le strutture sanitarie. Da parte mia vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo importante e delicato percorso, con la certezza che con la Sua professionalità e competenza saprà dare un contributo fondamentale alla crescita e all'ammodernamento della nostra azienda sanitaria.”