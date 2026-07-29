I premi 2026 di Soft2Bet e cosa segnalano per il mercato iGaming

Le vittorie di Soft2Bet ai premi del settore 2026 e cosa significano per il mercato iGaming

I premi del settore raramente raccontano l'intera storia di una piattaforma tecnologica, ma offrono comunque un segnale utile di ciò che il mercato valorizza. Nella prima metà del 2026, Soft2Bet ha costruito un solido palmarès di premi, aggiudicandosi sette riconoscimenti in quattro diverse cerimonie del settore. Per gli operatori che valutano partner tecnologici in mercati con standard elevati, queste vittorie meritano un'analisi approfondita — non come traguardi di marketing, ma come indicatori delle qualità strutturali offerte dalla piattaforma.

Fondata nel 2016, Soft2Bet opera come fornitore B2B che offre soluzioni chiavi in mano, prodotti e servizi per operatori di gioco online e scommesse sportive. L'azienda detiene licenze in oltre una dozzina di giurisdizioni, con operazioni attive in Svezia, Danimarca, Romania, Grecia, Messico e Ontario (Canada). I premi del 2026 riguardano la fornitura della piattaforma, l'esperienza mobile e le performance di coinvolgimento — tre dimensioni che contano direttamente per gli operatori nella valutazione dei partner tecnologici.

Sette premi in quattro cerimonie

La stagione dei premi 2026 si è aperta a ICE Barcelona a gennaio, è proseguita agli EGR Europe Awards a febbraio, si è estesa agli EGR B2B Awards a giugno e si è conclusa lo stesso mese con una vittoria agli SBC Awards Americas a Miami.

Cerimonia Premio Data Global Gaming Awards EMEA Platform Provider of the Year 2026 ICE Barcelona, gennaio 2026 International Gaming Awards Innovator of the Year 2026 ICE Barcelona, gennaio 2026 EGR Europe Awards European Casino Platform Supplier Febbraio 2026 EGR Europe Awards European Acquisition and Retention Partner Febbraio 2026 EGR B2B Awards Innovation in Casino Software Giugno 2026 EGR B2B Awards Innovation in Mobile Giugno 2026 SBC Awards Americas Industry Innovation of the Year (North America) Giugno 2026, Miami

Nel loro insieme, questi premi descrivono un partner tecnologico riconosciuto in ambito di fornitura strutturale, esecuzione mobile e performance di coinvolgimento misurabili — la combinazione che i mercati con standard elevati richiedono sempre più a un fornitore di piattaforme.

Cosa riflette ogni premio in termini pratici

Per gli operatori che valutano fornitori tecnologici, il significato sottostante di ogni premio conta più del riconoscimento in sé.

Premio Cosa riflette in termini pratici Platform Provider of the Year Modello di piattaforma proprietaria con controllo diretto dello stack tecnologico principale Innovator of the Year Sviluppo di prodotto continuo in tutto l'ecosistema European Casino Platform Supplier Architettura modulare e adattabile al mercato per contesti con standard elevati European Acquisition and Retention Partner Performance di coinvolgimento misurabili tramite MEGA Innovation in Casino Software Performance di rete costante nei verticali casinò e scommesse sportive Innovation in Mobile Fornitura nativa mobile-first e architettura ottimizzata per l'edge Industry Innovation of the Year (North America) Applicabilità della piattaforma e di MEGA a un nuovo mercato regolamentato

Ognuna di queste qualità corrisponde a un elemento che gli operatori tendono a valutare attentamente nella scelta di un fornitore: la proprietà della piattaforma, i cicli di innovazione continui, l'esecuzione mobile, la capacità di adattarsi a requisiti specifici di mercato e le prestazioni dimostrabili nel tempo dei meccanismi di coinvolgimento.

Il modello di piattaforma proprietaria dietro Platform Provider of the Year

Il riconoscimento Platform Provider of the Year, assegnato ai Global Gaming Awards EMEA, riflette la decisione strategica di Soft2Bet di costruire internamente il proprio stack tecnologico principale. Invece di affidarsi a componenti di terze parti, l'azienda sviluppa la propria infrastruttura di piattaforma, gamification, CMS, PAM, CRM e strumenti di rischio e identità all'interno di un sistema unificato.

Per gli operatori, i vantaggi strutturali includono una singola base di piattaforma a supporto sia del casinò che dello sportsbook, componenti modulari attivabili o modificabili senza ristrutturare i sistemi principali, governance centralizzata su più brand e supporto multilingua configurato nello stesso ambiente di contenuti e dati dei giocatori.

Innovator of the Year e il ritmo dello sviluppo di prodotto

Il premio Innovator of the Year, assegnato agli International Gaming Awards, riflette l'ampiezza dello sviluppo di prodotto mantenuto da Soft2Bet nell'anno precedente. In quel periodo, l'azienda ha ampliato il proprio ecosistema di piattaforma con migliaia di nuovi titoli casinò e ha supportato i partner con ben oltre un milione di eventi sportivi pre-match e live all'anno. L'innovazione mostrata si è estesa anche a nuove esperienze di brand, incluso un livello di gamification in stile football-manager integrato nella piattaforma, sviluppato per i propri brand consumer.

Questo livello di attività indica una piattaforma costruita per un volume sostenuto di contenuti ed eventi — un requisito strutturale per gli operatori nei mercati in cui i giocatori si aspettano un'offerta ampia e costantemente curata sia nel casinò che nello sportsbook. L'innovazione, in questo contesto, riguarda meno un singolo lancio di punta e più l'effetto cumulativo di un affinamento continuo della piattaforma.

European Casino Platform Supplier: la modularità nella pratica

Il premio European Casino Platform Supplier, presentato agli EGR Europe Awards, riflette il modo in cui Soft2Bet gestisce la fornitura in più mercati con standard elevati. La piattaforma è costruita su un'unica base tecnologica progettata per adattarsi a ciascun mercato e pubblico, con un'integrazione profonda tra fornitori di giochi, fornitori di servizi di pagamento e strumenti KYC e AML che supportano la conformità in più giurisdizioni contemporaneamente.

Per gli operatori, questo conta in due modi. Primo, i componenti della piattaforma possono essere configurati per adattarsi alle aspettative del pubblico locale senza modificare i sistemi principali. Secondo, l'espansione del brand in un mercato non richiede un nuovo ciclo di integrazione per ogni nuovo brand. I giudici hanno inoltre sottolineato la crescita del motore di gamification MEGA come fattore alla base di questa vittoria, citandone il ruolo nell'aiutare gli operatori a risolvere problemi di coinvolgimento mentre si espandono in nuove licenze.

European Acquisition and Retention Partner: MEGA sotto i riflettori

La seconda vittoria agli EGR Europe Awards, European Acquisition and Retention Partner, è legata direttamente al prodotto di punta di Soft2Bet, MEGA — il Motivational Engineering Gaming Application. MEGA è un motore di gamification autonomo e basato su API che combina meccaniche iGaming collaudate con schemi tratti dal gaming casual e mobile, trasformando le sessioni in esperienze strutturate attraverso missioni, sfide e quest.

Il motore supporta missioni, sfide e quest con percorsi di progressione definiti; trigger di ricompensa configurabili legati all'attività del giocatore e alla fase del ciclo di vita; strumenti di segmentazione per strategie di coinvolgimento personalizzate; livelli di difficoltà regolabili; e meccaniche trasversali che spaziano tra ambienti casinò e sportsbook. I giudici hanno descritto MEGA come un punto di riferimento per l'acquisizione e la fidelizzazione in Europa, unendo un coinvolgimento orientato all'intrattenimento a risultati misurabili.

Innovation in Casino Software e Innovation in Mobile: due vittorie agli EGR B2B

Agli EGR B2B Awards di giugno, Soft2Bet ha aggiunto altre due vittorie. Il premio Innovation in Casino Software ha riconosciuto la forza combinata della piattaforma casinò, degli strumenti di back-office e di MEGA, evidenziando prestazioni di rete che hanno incluso una crescita significativa anno su anno nei ricavi lordi da gioco sia nel casinò che nello sportsbook, oltre 200 milioni di round di gioco elaborati quotidianamente e un uptime della piattaforma superiore al 99,9%.

Il premio Innovation in Mobile ha riconosciuto la fornitura nativa di app e il design mobile-first di Soft2Bet, costruito su un'architettura ottimizzata per l'edge che supporta tempi di caricamento rapidi, gameplay stabile, navigazione a un pollice e navigazione vocale. Il lavoro mobile recente sui brand propri dell'azienda ha mostrato risultati misurabili, tra cui un posizionamento di vertice negli store per un brand in Svezia e Danimarca e un miglioramento significativo delle conversioni per un altro brand a seguito di un test sulla pagina prodotto dello store.

Industry Innovation of the Year: un primo passo in Nord America

L'ultimo riconoscimento del 2026 è arrivato agli SBC Awards Americas di Miami, dove Soft2Bet è stata nominata Industry Innovation of the Year in Nord America. Il premio riflette gli stessi punti di forza già riconosciuti in Europa — la piattaforma unificata, gli strumenti di back-office e MEGA — applicati agli operatori che entrano o si espandono nei mercati nordamericani, dove la migrazione della piattaforma, le app mobile native e il supporto ai nuovi lanci di mercato sono priorità comuni.

Andrew Cochrane, Chief Commercial Officer di Soft2Bet, ha descritto la serie di riconoscimenti del 2026 come una convalida del lavoro del team nel costruire tecnologia che aiuta gli operatori a competere e a fidelizzare i giocatori senza aggiungere complessità operativa.

La direzione strategica dietro i premi del 2026

I sette premi ottenuti nella prima metà del 2026 non sono un caso isolato. Si inseriscono in un periodo pluriennale di espansione della piattaforma, crescita del prodotto e rafforzamento dell'offerta di gamification — tutto sviluppato sotto la guida di Uri Poliavich , fondatore di Soft2Bet dal 2016. Poliavich ha affrontato il settore iGaming con un focus sulla profondità tecnologica e su uno sviluppo di prodotto strutturato, e il modello di piattaforma proprietaria è stata una scelta strategica fin dalle prime fasi dell'azienda.

Questo approccio guidato dal fondatore ha plasmato il modo in cui Soft2Bet opera oggi. L'azienda controlla come evolve la propria piattaforma, come si integra con i partner e come si adatta ai requisiti specifici di mercato — qualità che si allineano direttamente alle esigenze strutturali dei mercati con standard elevati su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Brand costruiti sulla stessa piattaforma premiata

Oltre alla sua offerta B2B, Soft2Bet ha sviluppato un portafoglio di brand proprietari, tra cui Betinia e CampoBet. Si tratta di brand propri di Soft2Bet, costruiti sullo stesso stack tecnologico offerto agli operatori. La gestione di brand all'interno del proprio ecosistema ha fornito un ciclo di feedback continuo per lo sviluppo della piattaforma, informando l'evoluzione della tecnologia per i partner nei vari mercati.

Conclusione

I sette premi ottenuti da Soft2Bet a ICE Barcelona, agli EGR Europe Awards, agli EGR B2B Awards e agli SBC Awards Americas confermano il posizionamento dell'azienda come partner tecnologico nella fornitura di piattaforme, nell'esecuzione mobile e nelle performance di coinvolgimento. Per gli operatori che valutano fornitori tecnologici per il mercato iGaming, la rilevanza di questi premi risiede in ciò che segnalano riguardo all'offerta sottostante: una piattaforma proprietaria costruita per mercati con standard elevati, un'architettura mobile-first collaudata su più brand, il motore di gamification MEGA con risultati misurabili e una presenza che ora si estende sia in Europa che in Nord America. Sostenuta dalla leadership fondatrice di Uri Poliavich, Soft2Bet continua a sviluppare uno stack tecnologico progettato per le realtà strutturali dei mercati più esigenti.













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