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Attualità | 29 luglio 2026, 14:08

Don Giuseppe Ottina lascia Domodossola: sarà parroco di Caltignaga, Sologno e Morghengo

L'attuale vicario parrocchiale del Borgo è stato nominato dal vescovo Franco Giulio Brambilla. Il nuovo incarico partirà nei prossimi mesi

Don Giuseppe Ottina lascia Domodossola: sarà parroco di Caltignaga, Sologno e Morghengo

Don Giuseppe Ottina lascerà Domodossola per assumere un nuovo incarico pastorale. Il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, sentito il Consiglio Episcopale Novarese, lo ha infatti nominato parroco delle comunità di Caltignaga, Sologno e Morghengo.

La nomina è stata comunicata ai fedeli con una lettera letta durante le messe prefestive e festive di sabato 25 e domenica 26 luglio nelle parrocchie interessate.

Attualmente don Ottina svolge il servizio di vicario parrocchiale a Domodossola. Con il nuovo incarico guiderà le tre comunità del Novarese, raccogliendo il testimone di don Lorenzo Marchetti.

Quest'ultimo continuerà a ricoprire gli incarichi di direttore dell'Ufficio diocesano per la catechesi e la liturgia, cerimoniere delle celebrazioni vescovili e segretario del vescovo. A partire dal prossimo settembre gli sarà inoltre affidato un nuovo servizio pastorale all'interno della diocesi.

a.f.

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