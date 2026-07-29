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Attualità | 29 luglio 2026, 14:30

Incendi, sospesa la caccia a Premosello-Chiovenda

La Regione Piemonte ha disposto lo stop all'attività venatoria 2026-2027 sull'intero territorio comunale dopo i roghi che hanno colpito l'area

Incendi, sospesa la caccia a Premosello-Chiovenda

La Regione Piemonte ha disposto la sospensione dell'attività venatoria per l'intera stagione 2026-2027 nel territorio comunale di Premosello-Chiovenda, in seguito ai gravi incendi che nelle scorse settimane hanno interessato l'area.

La decisione è stata comunicata dal Settore Caccia e Pesca della Regione ed è motivata dalle conseguenze che i roghi hanno provocato sull'ambiente e sulla fauna selvatica. Nel provvedimento viene infatti richiamata la necessità di tutelare gli ecosistemi colpiti dagli incendi, fortemente compromessi dall'emergenza.

La sospensione è stata adottata ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018 e riguarda l'intero territorio comunale di Premosello-Chiovenda. 

a.f.

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