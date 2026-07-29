Incendi, sospesa la caccia a Premosello-Chiovenda

La Regione Piemonte ha disposto la sospensione dell'attività venatoria per l'intera stagione 2026-2027 nel territorio comunale di Premosello-Chiovenda, in seguito ai gravi incendi che nelle scorse settimane hanno interessato l'area.

La decisione è stata comunicata dal Settore Caccia e Pesca della Regione ed è motivata dalle conseguenze che i roghi hanno provocato sull'ambiente e sulla fauna selvatica. Nel provvedimento viene infatti richiamata la necessità di tutelare gli ecosistemi colpiti dagli incendi, fortemente compromessi dall'emergenza.

La sospensione è stata adottata ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018 e riguarda l'intero territorio comunale di Premosello-Chiovenda.