Aci, Zagami lascia la presidenza della Commissione Rally, Biasion il nuovo presidente

Peppe Zagami, presidente di Aci Vallelunga e dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, ha espresso la propria soddisfazione per la nuova composizione della Commissione Rally e per la scelta di chiamare Miki Biasion a presiederla. "Sono davvero felice di questa scelta condivisa - ha dichiarato Zagami -. In questi ultimi quattro mesi mi sono impegnato personalmente nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo corso, con l'obiettivo di accompagnare al meglio questo passaggio, mettendomi a disposizione affinché il nuovo presidente potesse iniziare il proprio percorso nelle condizioni più favorevoli possibili”.

Zagami ha inoltre voluto chiarire le ragioni che lo hanno portato a non proseguire direttamente in questo ruolo: “I crescenti impegni legati ad Aci Vallelunga, quelli come presidente dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, uniti ai miei impegni professionali al di fuori del mondo Aci, non mi avrebbero consentito di portare avanti questo percorso con la dedizione che merita. Per questo - in pieno accordo con il presidente Aci Geronimo La Russa - ho ritenuto giusto fare un passo di lato rispetto alla presidenza, continuando però a garantire il massimo impegno per questo settore”.

“Sarò infatti felicissimo di continuare a dare il mio contributo al fianco di Miki, in qualità di Vicepresidente" ha aggiunto Zagami "mettendo a disposizione una passione ed un'esperienza nel mondo dei rally che mi accompagnano da sempre, per supportare al meglio il lavoro del nuovo gruppo dirigente”.