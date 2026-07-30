In via di soluzione il problema dei pagamenti per le analisi del sangue a Domodossola

Una questione tecnica sarebbe alla base del disguido che costringe diversi cittadini a pagare di più il ticket per gli esami del sangue in Ossola. Un disguido per il quale Asl Vco ha chiesto alle ditte interessate di risolvere il problema che si trascina da molte settimane.

Chi ritira le analisi al San Biagio di Domodossola si vede consegnare un foglietto sul quale c’è scritto che ‘’il pagamento agli sportelli del laboratorio, al cup, al cup verde è momentaneamente sospeso ma è possibile pagare presso i tabaccai, le poste, supermercato, farmacie, punti gialli’’.

Il problema è che questo comporta – ad esempio per chi paga in posta o da tabaccai, un aggravio dei costi a causa della commissione.

Ora Asl fa sapere che il problema potrebbe essere risolto le prossime settimana e che così si potrà tornare a pagare in laboratorio o al cup. Una gestione, quella dei pagamenti, affidata a due ditte esterne che avrebbero dovuto far collimare i vari sistemi anche perché legato direttamente al fascicolo sanitario ed al sistema di registrazione per la compilazione del 730 sul quale poter poi detrarre i costi sanitari.