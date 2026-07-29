Asl Vco, il dottor Giuseppe Scuto alla guida del dipartimento di prevenzione

La direzione generale dell’Asl Vco ha conferito al dottor Giuseppe Scuto, direttore della struttura organizzativa complessa Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), l'incarico di direttore di dipartimento di prevenzione. L'incarico avrà una durata di tre anni.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Desidero rivolgere al dottor Scuto i miei migliori auguri per l'assunzione della direzione del dipartimento di prevenzione, ruolo che affiancherà alla guida della Soc Sisp. La sua elevata professionalità e la profonda competenza già dimostrata sul campo saranno garanzia di continuità, innovazione e qualità per i servizi di prevenzione della nostra azienda. Un sentito ringraziamento al dottor Germano Cassina, per l'importante lavoro e l'impegno profuso come direttore del dipartimento e direttore della Soc veterinaria A con i migliori auguri di vivere nel migliore dei modi la meritata pensione”.