La Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali: online il nuovo spot estivo VIDEO

Con l'arrivo delle vacanze estive, la Polizia di Stato rinnova l'impegno contro l'abbandono degli animali domestici lanciando un nuovo spot di sensibilizzazione. Il video è disponibile da oggi sui canali social ufficiali della Polizia di Stato, su WhatsApp e sul web.

La campagna richiama l'attenzione su un fenomeno che, soprattutto durante il periodo estivo, continua a rappresentare un problema. L'abbandono degli animali, oltre a costituire un reato, può infatti avere gravi conseguenze sia per gli stessi animali sia per la sicurezza della circolazione, dal momento che un animale lasciato sulla strada può provocare incidenti e mettere a rischio l'incolumità degli automobilisti.

Nello spot una poliziotta, al termine della giornata di lavoro, prepara la valigia e parte per le vacanze insieme alla sua cagnolina Joy, ribadendo il messaggio che gli animali fanno parte della famiglia e non devono essere lasciati indietro.

La campagna si chiude con lo slogan "#Lamiciziaèunacosaseria. Non abbandonare gli animali!"



