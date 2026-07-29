Villette, riparte la rassegna "Note al femminile"

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Note al femminile”, rassegna dedicata alla musica e alla figura femminile in scena a Villette.

Il primo concerto si terrà lunedì 10 agosto alle 20.30 nella chiesa parrocchiale del paese. In scena “Nostalgias”, che vede protagonista il Duo Volver formato da Miriam Callegaro, mezzosoprano, e Carla Tessari, chitarrista. Un appuntamento che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale tra memoria, emozione e suggestioni, attraverso il particolare connubio tra voce e chitarra. Al termine del concerto, i partecipanti potranno inoltre prendere parte all’iniziativa “…E uscimmo a riveder le stelle”, una breve passeggiata astronomica con Gim Bonzani e Corrado Pidò.

Secondo appuntamento giovedì 3 settembre alle 17.30 all’oratorio di San Rocco, che ospiterà “Respiri sonori”, un incontro musicale che vedrà protagoniste Cristina Meschia alla voce e Silvia Arfacchia al violino.

Per maggiori dettagli e informazioni in merito all’ iniziativa in programma è possibile contattare via Whatsapp la Pro Loco di Villette al numero +39 371 6426846.