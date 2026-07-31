A Varzo torna il Gira Strecc: un viaggio nei sapori del Lazio tra gusto, musica e divertimento

Varzo si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate con il ritorno del Gira Strecc, il tradizionale giro enogastronomico che sabato 1 agosto animerà le vie del centro storico con un percorso tra sapori, musica e intrattenimento.

L'edizione 2026 sarà dedicata al Lazio, regione protagonista del viaggio gastronomico proposto dagli organizzatori. I partecipanti potranno degustare un menù composto da alcune delle specialità più rappresentative della cucina laziale attraverso un percorso di otto tappe. Tra le proposte figurano pinsa con carciofi e guanciale, crostoni con burro, alici e scarola, supplì, carbonara, panino con porchetta, maritozzo, oltre a caffè e amari.

La manifestazione prenderà il via alle ore 19 con partenza da Piazzale Trieste, davanti all'ex Ludoteca. Al termine del percorso gastronomico spazio alla musica con il concerto della band About That Night, che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni Duemila. La serata proseguirà poi con il dj set di Dj Miao.

Non mancherà anche un momento dedicato al divertimento: gli organizzatori invitano infatti i partecipanti a presentarsi con un costume a tema romano. I tre migliori travestimenti saranno premiati nel corso della manifestazione.

La quota di partecipazione è di 30 euro. Per i bambini fino agli 8 anni il costo è di 5 euro, mentre dai 8 ai 12 anni la quota è di 15 euro. È obbligatoria la prenotazione contattando Desirée al numero 345 420 7915 oppure Cristina al 340 128 6228.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 8 agosto.