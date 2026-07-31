San Domenico, un agosto tra natura, sport ed eventi: escursioni, musica e appuntamenti in quota

Sarà un agosto all’insegna della montagna vissuta a 360 gradi quello proposto da San Domenico, la località ossolana del Gruppo Altair situata ai piedi del Parco Naturale dell’Alpe Veglia. Per tutto il mese sono in programma escursioni, attività sportive, appuntamenti culturali ed eventi dedicati a residenti e turisti.

La proposta estiva punta a valorizzare il territorio attraverso itinerari di trekking, sentieri per mountain bike ed e-bike, momenti dedicati alla scoperta della natura e occasioni per assaporare i prodotti della tradizione montana.

Il calendario prenderà il via sabato 1 agosto con l’escursione al Monte Teggiolo accompagnata da una guida ambientale. Nel pomeriggio, all’Alpe Ciamporino, spazio allo spettacolo teatrale gratuito “Shakespeare a pezzi” della compagnia Odemà, mentre la giornata si concluderà al Rifugio 2000 con una grigliata argentina e musica.

Tra gli appuntamenti successivi la traversata dall’Alpe Veglia all’Alpe Devero del 6 agosto con guida alpina e lo spettacolo per famiglie “Storia di Nina”, in programma l’8 agosto al Parco Avventura.

Grande novità dell’estate 2026 sarà il SanDo Music Festival, in programma dall’8 al 15 agosto con appuntamenti quotidiani tra musica, dj set, mercatini e il format “Sando’s got Talent”, organizzato dal Comitato abitanti di San Domenico.

La notte di San Lorenzo, il 12 agosto, sarà dedicata all’osservazione del cielo con la “Cena sotto le stelle” al Rifugio 2000, in collaborazione con gli esperti dell’Osservatorio Astronomico Galileo Galilei di Suno. A Ferragosto tornerà invece la tradizionale grigliata al Rifugio 2000.

Il programma proseguirà il 22 agosto con una giornata dedicata al foraging: un percorso alla scoperta di piante, fiori e radici commestibili guidato dagli esperti di “Capra&Cavoli – Dalla terra alla tavola”, con conclusione con una cena dedicata ai prodotti raccolti.

Il gran finale dell’estate sarà affidato alla Banda Osiris, protagonista del concerto in programma sabato 29 agosto all’Alpe Ciamporino, nell’ambito della collaborazione con Tones on the Stones. Lo spettacolo unirà musica, comicità e ironia attraverso il particolare stile del gruppo italiano.

Per tutta l’estate resteranno attivi gli impianti di risalita, a partire dalla nuova cabinovia a otto posti, che consente di raggiungere facilmente le quote superiori e partire alla scoperta dei sentieri delle Alpi Lepontine.

A completare l’offerta la possibilità di praticare attività outdoor, grazie al servizio di noleggio mountain bike ed e-bike, al Parco Avventura immerso nei larici e al percorso bici gratuito dell’Alpe Ciamporino, oltre alle proposte gastronomiche dei rifugi e dei ristoranti della località.