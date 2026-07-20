Le Aree Protette dell'Ossola si tingono d'arte: al via il concorso pittorico per valorizzare i nostri Parchi

I paesaggi unici e mozzafiato dei Parchi dell'Alpe Veglia, dell'Alpe Devero e dell'Alta Valle Antrona si preparano a diventare i protagonisti di una nuova sfida artistica. Verrà presentato ufficialmente venerdì 24 luglio 2026, alle ore 17:00, presso l'Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, il concorso artistico intitolato "Le bellezze pittoriche delle Aree Protette dell'Ossola".

L'iniziativa nasce da un'idea della Pro Loco Valdossola, che ha trovato immediata collaborazione e partecipazione da parte dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola e dell'Ossola Outdoor Center.

A differenza delle tante iniziative a carattere fotografico proposte negli anni scorsi, questo nuovo progetto intende dare spazio a una rappresentazione del patrimonio naturale spiccatamente artistica e creativa. L'obiettivo è stimolare pittori e artisti a interpretare con la propria sensibilità le atmosfere e le peculiarità dei parchi ossolani.

Durante l'appuntamento di venerdì 24 luglio saranno illustrati nel dettaglio il regolamento di partecipazione, i termini di apertura e scadenza del bando e le modalità di selezione con cui verranno premiate le opere vincitrici. L'evento segna un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra gli enti locali per promuovere la conoscenza profonda e la comprensione del territorio.