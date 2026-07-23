San Domenico accende l'estate: ad agosto un mese di eventi tra musica, trekking e spettacoli in quota

Un agosto all'insegna della natura, dello sport, della musica e del divertimento. San Domenico si prepara a vivere il mese clou dell'estate con un calendario ricco di appuntamenti pensati per famiglie, escursionisti e appassionati della montagna. La località turistica ossolana del Gruppo Altair, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera e facilmente raggiungibile dalle principali città del Nord Ovest, propone un programma che unisce escursioni, spettacoli, concerti, iniziative gastronomiche e attività all'aria aperta.

Oltre ai numerosi sentieri per il trekking, ai percorsi dedicati alle mountain bike e alle e-bike e agli impianti di risalita sempre aperti, agosto offrirà eventi praticamente ogni settimana.

Il calendario si aprirà sabato 1 agosto con l'escursione guidata al Monte Teggiolo, con partenza alle 9 da San Domenico. Nel pomeriggio, alle 17, l'Alpe Ciamporino ospiterà lo spettacolo teatrale gratuito "Shakespeare a pezzi" della compagnia Odemà, mentre la giornata si concluderà con una grigliata argentina e musica al Rifugio 2000, con rientro in cabinovia.

Giovedì 6 agosto sarà invece la volta della traversata guidata dall'Alpe Veglia all'Alpe Devero, accompagnati da una guida alpina. Sabato 8 agosto, al Parco Avventura, spazio ai più piccoli con lo spettacolo teatrale "Storia di Nina" della compagnia Altre Tracce.

Tra le principali novità dell'estate 2026 debutta il SanDo Music Festival, organizzato dal Comitato Abitanti di San Domenico: dall'8 al 15 agosto ogni sera sarà animata da concerti, dj set, mercatini degli hobbisti e dal coinvolgente SanDo's Got Talent, trasformando la località in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La Notte di San Lorenzo, in programma il 12 agosto, sarà dedicata all'osservazione delle stelle cadenti e dell'eclissi solare. Al Rifugio 2000, dalle 19.30, la "Cena sotto le stelle" accompagnerà i partecipanti in una serata tra gastronomia e astronomia, con le osservazioni guidate dagli esperti dell'Osservatorio Astronomico Galileo Galilei di Suno.

Il Ferragosto sarà celebrato con la tradizionale grigliata del 15 agosto, sempre al Rifugio 2000.

Sabato 22 agosto protagonista sarà invece la natura con la giornata dedicata al foraging, la raccolta di erbe, fiori e radici commestibili. L'iniziativa "Dalla terra alla tavola", organizzata insieme agli esperti di Capra&Cavoli, porterà i partecipanti alla scoperta delle specie spontanee dei prati e dei boschi, concludendosi con una cena all'Albergo Cuccini.

Gran finale sabato 29 agosto, quando alle 18 l'Alpe Ciamporino ospiterà il concerto della Banda Osiris, inserito nel cartellone di Tones on the Stones. Lo storico gruppo porterà in quota il suo inconfondibile spettacolo fatto di musica, comicità, ironia e virtuosismo, in un appuntamento destinato ad attirare pubblico da tutto il territorio.

Per tutta l'estate resteranno inoltre attivi gli impianti di risalita, a partire dalla nuova cabinovia a otto posti, ideale punto di partenza per escursioni tra le Alpi Lepontine. Ampia anche l'offerta gastronomica, con la Pizzeria Diei, il ristorante dell'Albergo Cuccini, il Rifugio 2000 e il Rifugio Dosso a quota 2.500 metri. Saranno disponibili il noleggio di mountain bike ed e-bike, il Parco Avventura immerso nel bosco di larici e il percorso bici gratuito dell'Alpe Ciamporino, pensato per i più piccoli.

San Domenico si conferma così una delle mete estive più complete dell'arco alpino piemontese, capace di coniugare paesaggi, attività outdoor, cultura e buona cucina in un unico ricco programma di appuntamenti.