Caldo record in Piemonte: luglio è stato il terzo mese più caldo dal 1958

Quello di luglio 2026 in Piemonte è stato il terzo mese in assoluto più caldo della serie storica piemontese valutata dal 1958, dietro ad agosto 2003 per soli 0.01°C. È quanto emerge dai dati diffusi da Arpa Piemonte in merito all’ondata di caldo anomalo che ha investito la regione nelle scorse settimane, caratterizzate dalla persistente influenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana. La conseguenza è stata che in Piemonte 28 giorni su 31 di luglio sono risultati superiori alla norma del periodo 1991-2020. La temperatura media sul piemonte è stata di 22.3°C.

A luglio 2026 si sono verificati anche picchi giornalieri di rilievo; prima l’8 e poi il 30 luglio hanno registrato le temperature massime giornaliere di luglio più elevate della distribuzione storica, con 30.5°C e 30.9°C rispettivamente. L’8 luglio una settantina di termometri della rete Arpa Piemonte hanno stabilito il primato di temperatura massima per luglio dalla data di installazione. Ancora primati mensili di temperatura massima in una trentina di termometri il 30 luglio, in prevalenza situati in località montane e pedemontane. L’8 e il 30 luglio una decina di termometri ha stabilito anche il primato di temperatura massima assoluta, valida per tutti i mesi dell’anno.

Occorre sottolineare che nel mese di luglio 2026 i valori di temperatura massima in pianura sono stati leggermente più bassi rispetto a luglio 2015 e agosto 2003 quando i superamenti dei 40°C furono più numerosi.

Il bimestre giugno-luglio 2026 è stato il più caldo in assoluto nella serie storica di Arpa Piemonte davanti al 2022 e al 2003; in entrambi i mesi il 2026 occupa il secondo posto.

Per quanto riguarda l'analisi di indicatori termici nei capoluoghi di provincia emerge che luglio 2026 si è distinto per un numero eccezionalmente elevato di giorni e notti tropicali su gran parte del Piemonte. Le anomalie più significative si osservano nelle temperature minime, con scostamenti positivi del numero di notti tropicali superiori a 10 giorni in molte stazioni e punte di oltre 18 giorni a Pallanza. Valori particolarmente elevati si osservano anche a Cuneo (+13 giorni), Novara (+12 giorni) e Biella (+11 giorni).

Durante il mese si sono susseguite due ondate di calore, con la seconda che si sta protraendo ancora in questo inizio di agosto. Le condizioni di caldo anomalo persisteranno infatti ancora per alcuni giorni. Le temperature massime rimarranno diffusamente superiori a 34 °C, con punte di 37-38 °C sulle pianure. Un calo più generalizzato è atteso soltanto nel fine settimana, con l'ingresso di una massa d'aria più fresca.