A Domodossola il benvenuto ufficiale alla Maestra del Lavoro Maura De Tomasi FOTO

Domodossola ha due Maestri del Lavoro: il Maestro Paolo Montinaro, insignito nel 2007, e la Maestra Maura De Tomasi insignita nel maggio scorso. Il 29 luglio nella storica sala consiliare del comune di Domodossola i Maestri del Lavoro del Consolato di Novara e Vco hanno dato il benvenuto alla Maestra del Lavoro De Tomasi, segretaria di Assograniti Vco, che è stata inoltre l'unica dell'Ossola quest'anno a ricevere l'onorificenza.

L'incontro è stato anche l'occasione per i Maestri del Lavoro per ribadire i valori che li uniscono e a cui si ispirano: impegno, professionalità e dedizione nel lavoro, al punto da diventare esempio per gli altri e soprattutto per i giovani. Presenti ai festeggiamenti oltre al Vice Console con delega per il Vco, MdL Giuseppe (Pino) Gesù, che ha organizzato l’evento, l’assessore Gianluca Iervasi in rappresentanza del sindaco Lucio Pizzi, il vice presidente della provincia del Vco Rino Porini e la presidente di Assograniti Mariateresa Moro.

Sono intervenuti inoltre rappresentanti delle varie associazioni del territorio di Domodossola e Vco: carabinieri, arma aeronautica, Anioc - Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche dell’Ossola, polizia di Domodossola, una delegazione dei Maestri del Lavoro del Vco con la segretaria del Consolato Regionale del Piemonte Mariarita Corradino, il gruppo Arsciol di Vagna e i familiari della festeggiata.

Dopo i brevi discorsi tenuti dal viceconsole, dall’assessore, dal vicepresidente provincia del Vco, dalla presidente di Assograniti e dalla segretaria regionale, è stato ufficialmente consegnato il kit di benvenuto della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, la tessera di iscrizione al Consolato di Novara e Vco che ha omaggiato la neo Maestra De Tomasi della stelletta da giacca. A concludere l’evento un breve discorso della festeggiata. Dopo la cerimonia è seguito il momento conviviale offerto dal Consolato di Novara e Vco.