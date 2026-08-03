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Attualità | 03 agosto 2026, 08:09

Caldo, nel VCO sale l'allerta: lunedì disagio moderato, martedì scatta il livello massimo

Arpa Piemonte prevede un peggioramento tra il 3 e il 4 agosto. Temperature fino a 34 gradi e ondata di calore in intensificazione

Caldo, nel VCO sale l'allerta: lunedì disagio moderato, martedì scatta il livello massimo

Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature elevate, il caldo continuerà a farsi sentire anche nel Verbano Cusio Ossola. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso da Arpa Piemonte, la giornata di lunedì 3 agosto sarà contrassegnata da un livello 2, corrispondente a un disagio bioclimatico moderato, mentre martedì 4 agosto l'allerta salirà al livello 3, il più elevato previsto dalla scala regionale.

Per lunedì sono attese temperature massime intorno ai 33 gradi, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i 34 gradi. Martedì il termometro salirà fino a 34 gradi, con valori percepiti di 35 gradi, mentre le minime resteranno elevate, attorno ai 25 gradi, contribuendo a mantenere elevato il disagio anche nelle ore notturne.

Secondo Arpa, il livello 3 indica una vera e propria ondata di calore, con condizioni di disagio persistenti da diversi giorni e possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche.

Gli esperti raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Redazione

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