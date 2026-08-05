Incendio domato a Crevoladossola: il Consorzio ringrazia vigili del fuoco e Aib

È completamente sotto controllo l’incendio che nei giorni scorsi era divampato sulle altre di Crevoladossola. E, al termine dell’emergenza, il Consorzio di Crevola Alta rivolge un ringraziamento a vigili del fuoco e Aib, costantemente impegnati per garantire la sicurezza delle comunità:

“Nel corso di questo fine settimana - sottolineano dal consorzio - abbiamo avuto l’ennesima riprova di quanto la preziosa e costante operatività dei vigili del fuoco e delle squadre del corpo Aib Piemonte sia fondamentale per la sicurezza dei nostri luoghi. A pochi mesi dal difficile evento dello scorso gennaio, il territorio si è trovato ad affrontare una nuova emergenza. Anche in questo frangente, la prontezza e il coordinamento dei soccorritori hanno permesso di limitare tempestivamente l’estensione dell'incendio, evitando conseguenze ben più gravi per l'ambiente e le proprietà locali. A nome di tutto il Consorzio di Crevola Alta e dei suoi consorziati, esprimiamo il più sincero ringraziamento a ogni singolo operatore, volontario per il lavoro svolto e ai cittadini che hanno prestato assistenza”.