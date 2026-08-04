Druogno, segnalazioni per i ritardi nella consegna della posta: "Da giorni aspettiamo la corrispondenza"

Arrivano da Druogno le segnalazioni di alcuni cittadini che denunciano ritardi nella consegna della posta, un disservizio che, secondo quanto riferito, si starebbe protraendo ormai da diversi giorni.

A contattare la nostra redazione è stato un residente che racconta come la situazione non riguardi un singolo caso, ma interessi anche altri utenti del paese.

"Vorrei segnalare la mancata consegna della posta che si protrae da diversi giorni e riguarda altri utenti nel comune di Druogno", scrive il lettore, evidenziando il disagio causato dall'assenza della normale distribuzione della corrispondenza.

Al momento non sono note le ragioni dei ritardi, né se siano legati a problematiche organizzative o alla carenza di personale. Resta però il fatto che molti cittadini attendono la consegna di lettere, documenti e altra corrispondenza che potrebbe contenere comunicazioni importanti.

Anche l'amministrazione comunale si è attivata per sollecitare Poste Italiane, per risolvere il problema che va avanti da giorni.

La speranza dei residenti è che il servizio possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

La redazione resta naturalmente a disposizione di Poste Italiane per eventuali chiarimenti o precisazioni in merito alla situazione segnalata dai cittadini.