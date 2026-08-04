Ciss Ossola, allarme per richieste di denaro porta a porta non autorizzate

Il Ciss Ossola mette in guardia i cittadini dopo le segnalazioni di persone che si presenterebbero nelle abitazioni chiedendo donazioni a nome del Consorzio intercomunale dei servizi sociali dell’Ossola. L’ente precisa di non avere autorizzato alcuna iniziativa di questo tipo.

"Si segnala che il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola – C.I.S.S. Ossola – non ha autorizzato raccolte fondi di nessuna natura destinate all’Ente. Si segnala che sono giunte notizie di persone che, presentandosi al domicilio, richiedono donazioni a nome del Consorzio: tali persone non sono autorizzate e stanno chiedendo denaro per fini che non attengono alle attività del Servizio Sociale dell’Ossola", comunica il Ciss Ossola nella nota trasmessa il 4 agosto agli organi di informazione e, per conoscenza, alle forze dell’ordine.

Il Consorzio invita quindi a prestare attenzione a eventuali richieste di denaro effettuate a suo nome.