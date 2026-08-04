Domodossola ricorda Giovanni Guerra: raccolti 2.300 euro in sua memoria

Una raccolta fondi da 2.300 euro in memoria di Giovanni Guerra, conosciuto dagli amici come “Cipa”. La somma sarà destinata in parti uguali a Emergency e Assopace Palestina per sostenere le attività di aiuto alla popolazione palestinese di Gaza e della Cisgiordania.

Giovanni Guerra è morto mercoledì 22 luglio all'ospedale di Domodossola, dopo alcuni mesi di malattia affrontati, ricordano gli amici, "con la positività e serenità che hanno sempre caratterizzato la sua vita". Due giorni più tardi, il 24 luglio, le persone che gli hanno voluto bene si sono ritrovate per salutarlo e ricordarlo in forma civile.

"Giovanni è stato molte cose: ragazzo del doposcuola della Motta negli anni Settanta, cooperatore sociale, agricoltore, camminatore e amante del Cistella, amico per moltissime persone, compagno di viaggio per altre", si legge nel ricordo diffuso dopo la sua scomparsa.

Un percorso segnato anche dall'impegno sociale e dalla solidarietà. «Sempre presente e disponibile a portare avanti iniziative a sostegno della pace, del disarmo, dei popoli oppressi», ricordano ancora gli amici.

Da qui la scelta di accompagnare il suo ricordo con una raccolta fondi, che ha raggiunto la cifra di 2.300 euro. Il denaro sarà diviso equamente tra Emergency e Assopace Palestina per le attività di sostegno e aiuto alla popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania.

Una destinazione legata direttamente ai valori che avevano accompagnato Giovanni Guerra: "Come Giovanni avrebbe certamente voluto. Ciao Cipa, amico, fratello, compagno".