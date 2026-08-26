Addio a don Pier Angelo Rossi: fu a lungo parroco a Olgia e Dissimo in Valle Vigezzo

La Diocesi di Novara e le comunità parrocchiali del territorio piangono la scomparsa di don Pier Angelo Rossi, spentosi improvvisamente nella sua abitazione di Novara nella notte di lunedì 24 agosto all’età di 88 anni. A darne l'annuncio con una nota di profondo cordoglio è stato il vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, don Franco Giudice.

Nato a Novara il 28 gennaio 1938 e cresciuto nella parrocchia di Sant’Eufemia, don Pier Angelo era entrato in Seminario dopo il diploma di perito elettrotecnico e una prima esperienza lavorativa, venendo ordinato sacerdote il 20 giugno 1964 da monsignor Placido M. Cambiaghi. I suoi primi anni di ministero si sono svolti a Novara come cappellano a San Luigi, insegnante di matematica in Seminario e vicario parrocchiale a San Rocco. Nel 1967 il trasferimento in Val Vigezzo, dove ha guidato la parrocchia di Olgia fino al 1986, quella di Dissimo dal 1969 e insegnato Religione a Santa Maria Maggiore.

Nel 1986 si è aperto il lungo e fecondo capitolo a Borgolavezzaro, dapprima come vicario parrocchiale e successivamente come parroco dal 1989 al 2013. In quegli anni ha ricoperto anche il ruolo di provicario territoriale dell’Ovest Ticino (2001-2010), di amministratore parrocchiale a Tornaco (2006-2008) e di assistente spirituale diocesano per associazioni come la San Vincenzo e la Pro Sacerdotio Christi, facendosi apprezzare ovunque per la sua mitezza, semplicità e costante vicinanza a malati e persone in difficoltà. Concluso il mandato a Borgolavezzaro, dal 2013 risiedeva a Novara presso la parrocchia di San Martino, prestando con dedizione fino a pochi mesi fa il servizio per il sacramento della Riconciliazione in Cattedrale.

La veglia di preghiera si terrà giovedì 27 agosto alle ore 20:30 nella chiesa parrocchiale di Borgolavezzaro. La liturgia esequiale, presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla, sarà invece celebrata venerdì 28 agosto alle ore 15:00 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Novara.