Un sudario portato per le vie cittadine per ricordare le vittime di Gaza

Il Sudario portato per le vie cittadine per ricordare le vittime di Gaza.

Ferma il riarmo Ossola, il Comitato Ossola per la Palestina, Presidio permanente per la Palestina Verbania, Carnia per la pace organizzano il 5 settembre a Domodossola una manifestazione nelle vie cittadine per accompagnare il sudario ‘’per non dimenticare Gaza e i 18457 bambini e bambine uccisi a Gaza per mani di Israele da 7 ottobre 2023’’.

Spiegano gli organizzatori: ''E' un enorme telo bianco largo 7.5 metri per una lunghezza di 25, che riporta i nomi scritti a mano di 18.457 bambini e bambine, ragazze e ragazzi palestinesi di età compresa tra 0 e 17 anni, uccisi a Gaza per mano israeliana a partire dal 7 ottobre 2023. Tra loro ci sono molti neonati, alcuni non avevano compiuto nemmeno un giorno di vita. I dati sono stati ricavati dall'ultimo rapporto emanato dal Ministero della Salute di Gaza aggiornato al 31 luglio 2025. A fronte di cifre, nel corso delle settimane, sempre più crescenti di vittime a causa delle operazioni militari israeliane su Gaza. Dietro a ogni numero c’è un nome, una persona, una vita che è stata spazzata via brutalmente. Occorre ridare dignità a tutti questi morti innocenti, troppo spesso dimenticati ‘’.

Oltre all’esposizione del sudario sono previste recite di poesie e performance artistico musicali.

Il ritrovo è alle 16 in largo Madonna della Neve.