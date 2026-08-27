Montecrestese, quattro giorni di festa: torna la Sagra della Patata

Quattro giorni di gastronomia, musica, tradizione e divertimento. Dal 28 al 31 agosto Montecrestese torna ad accogliere la Sagra della Patata, giunta alla sua 32ª edizione e ormai diventata uno degli appuntamenti più conosciuti dell'estate ossolana.

Al centro della manifestazione resta la patata coltivata tradizionalmente in Ossola, a partire dagli immancabili gnocchi preparati a mano dalle donne del paese. Una tradizione che continua a coinvolgere generazioni diverse e che rappresenta uno dei simboli della sagra, riconosciuta nel 2024 come Sagra di Qualità.

L'edizione 2026 sarà la prima organizzata dalla nuova Associazione Sagra della Patata Aps, nata per garantire continuità alla manifestazione e occuparsi in maniera specifica degli eventi collegati alla storica festa di Montecrestese. Nei quattro giorni saranno coinvolti circa 400-500 volontari.

Novità anche a tavola. Accanto ai piatti che hanno accompagnato la storia della sagra arriveranno nuove proposte costruite attorno ai prodotti del territorio. La trota sarà servita fritta con patatine oppure in carpione con verdure, mentre tra i piatti troveranno spazio anche la carne di maiale con pancetta ossolana e mele, l'insalata d'orzo con verdure e una nuova versione vegetariana del rösti. Non mancheranno i grandi classici, dagli gnocchi al brasato, fino alla griglia, ai salumi e ai formaggi.

Ricco anche il calendario degli spettacoli, tutti a ingresso gratuito. Venerdì 28 agosto, dopo l'apertura della sagra alle 18, nell'area palco sono previste l'esibizione di una scuola di ballo, il concerto del coro gospel White Spirit e la serata latinoamericana con Party Music di Laura e Francesco. Nello Spazio Giovani, invece, saliranno sul palco i Triogino, seguiti dal dj set di Dj Panico.

Sabato 29 agosto spazio alla serata danzante con Stefano Teruggi, mentre nell'area dedicata ai giovani si esibiranno gli Organi Geniali prima della serata disco con Dj Veleno.

Particolarmente intenso il programma di domenica 30. Dalle 8.30 partiranno le visite guidate alla scoperta delle bellezze di Montecrestese, mentre dalle 10.30 ci saranno il raduno di auto d'epoca e moto Harley Davidson e la musica degli Antigo Brass Band. Nel pomeriggio tornerà "Mani in pasta", il laboratorio dedicato ai bambini che potranno cimentarsi nella preparazione degli gnocchi. La sera spazio ai Vicini di casa e, nello Spazio Giovani, a The Queen Tribute, seguito dal dj set di Ivan Zamaretti.

Gran finale lunedì 31 agosto. Alle 20.30 sarà protagonista Salvatore Ranieri, il "Cantante della solidarietà", mentre alle 21.30 inizierà la serata danzante con Mirko Casadei. Nello Spazio Giovani sono invece previsti il concerto dei Delta Vibe e, dalle 23.30, la chiusura della sagra con Tanza.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza. Nello Spazio Giovani non saranno serviti superalcolici e sarà attivo un servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Domodossola alla Sagra della Patata, dalle 20 alle 3.

La manifestazione sarà inoltre un'ecofesta e manterrà la propria componente solidale. Quest'anno la raccolta sosterrà i 22 Originals nel progetto per l'acquisto di un sidecar destinato al trasporto in moto di persone con disabilità.