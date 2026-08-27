'Mergozzo Si Nota' festeggia dieci anni con i Pentagrami

Dieci anni di musica a Mergozzo, da festeggiare naturalmente con un concerto. Sabato 29 agosto alle 21.00 torna l'appuntamento con “Mergozzo Si Nota”, la rassegna estiva che quest'anno celebra il suo decimo compleanno.

Per l'occasione in piazza Lago saliranno sul palco i Pentagrami, protagonisti della serata organizzata per celebrare il traguardo raggiunto dalla manifestazione.

“Buon compleanno Mergozzo Si Nota” è infatti il titolo scelto per l'appuntamento, uno degli ultimi della stagione estiva della rassegna. Una serata pensata all'insegna della musica e del divertimento, nel suggestivo scenario del centro di Mergozzo. L'appuntamento è dunque per sabato 29 agosto, con inizio alle 21.00 in piazza Lago.