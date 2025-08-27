Allerta arancione, a Verbania attivata la Sala operativa con tutte le forze di Protezione Civile

È stata attivata la Sala Operativa del Coordinamento Territoriale del VCO per far fronte all’allerta meteo arancione in corso. Per la prima volta, al suo interno stanno operando congiuntamente tre realtà fondamentali del sistema di Protezione Civile: il Coordinamento Territoriale del Volontariato del VCO, il Corpo AIB Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte – X Delegazione Valdossola.

Un’unica squadra è impegnata a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, garantendo un presidio coordinato e pronto a intervenire in caso di necessità.

«La collaborazione tra le diverse componenti del sistema di Protezione Civile è la vera forza della nostra regione e, in particolare, della nostra provincia: competenze diverse che lavorano fianco a fianco per garantire sicurezza ed efficienza», sottolineano dal Coordinamento.

I volontari rimarranno operativi fino al termine della fase di criticità. La popolazione è invitata a seguire esclusivamente i canali ufficiali di Arpa Piemonte, Regione Piemonte e le comunicazioni dei Comuni per ricevere aggiornamenti e indicazioni utili.