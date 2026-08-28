Tutto pronto per la 53esima edizione della Sgamelàa d'Vigezz

La Sgamelàa d'Vigezz è ormai diventata una corsa della tradizione, appuntamento imprescindibile di fine stagione per la Valle Vigezzo ed una delle marce non competitive tra le più storiche d’Italia. La 53ª edizione si svolgerà domenica 30 agosto con partenza in contemporanea alle 10 sia presso il Centro Polifunzionale (Centro del Fondo) di Santa Maria Maggiore (25 km) che da Re, piazza Santuario (10 km), raggiungibile eventualmente tramite servizio di navetta gratuita.

Prevede la possibilità di scegliere tra tre distanze per altrettante tipologie di sportivi, dagli atleti ai bambini, lungo i suggestivi scorci panoramici che si snodano su vari tipi di terreno, dall’asfalto delle piste ciclabili al ciottolato delle stradine tra le case nei borghi di Toceno e Craveggia, dalla terra battuta dei sentieri all’erba dei prati. Importante sarà un equipaggiamento adeguato, numerosi sono i punti ristoro lungo il percorso adeguatamente segnalato ed anche i servizi e l’area ristoro a fine gara. A quello “classico” di 25 km che tocca i sette comuni della Valle Vigezzo (Santa Maria Maggiore, Druogno, Toceno, Craveggia, Villette, Re e Malesco e parecchie frazioni) si aggiunge anche quello più breve di 10 km con partenza in contemporanea dal comune di Re, ed il Minigiro di 3 km intorno alla pineta di Santa Maria Maggiore con partenza alle 10.30.

Tanti i premi in palio, oltre alla medaglia celebrativa per tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi 3 classificati della “classica” di 25 km così come quelli della 10 km, categoria donne e uomini, oltre ai primi 5 del minigiro under 14 sia femminile che maschile. Come da tradizione, inoltre, saranno premiati la prima vigezzina ed il primo vigezzino che taglieranno il traguardo sia della 25 km che della 10 km ed il gruppo più numeroso iscritto, scelto tra tutte e tre le corse.

La Sgamelaa d’Vigezz è l’ultimo appuntamento del circuito turistico-sportivo “Corri in Vigezzo” che per il secondo anno ha visto la collaborazione congiunta di cinque associazioni sportive di altrettanti comuni della valle ed ha animato l’estate vigezzina. Ha riscosso un enorme successo con – ad oggi – quasi 1500 partecipanti tra le varie manifestazioni. Il primo appuntamento è stato il 13 giugno scorso con la Dissimove di Dissimo, seguita dalla Marcialonga di Druogno, la Sfadiàa – Trofeo Bonzani a Craveggia e dalla seconda edizione della corsa serale Ciao Marti a Buttogno.

Sarà possibile ancora iscriversi fino alle 9.30 di domenica mattina presso la segreteria organizzativa allestita presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria Maggiore che sarà operativa sabato 29 agosto dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 30 agosto a partire dalle ore 7.30, anche per il ritiro del pettorale e del pacco gara.