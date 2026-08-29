Tennis, il giovane talento domese Leonardo Bassa ai campionati italiani a Milano

Un po' di Ossola a Milano. Ai campionati italiani under 12 di tennis c'era infatti la stellina della Scuola Tennis Domodossola Leonardo Bassa. Alla Coppa Lambertenghi si arriva solo su invito, in virtù del ranking nazionale giovanile. E Leo si è guadagnato questa possibilità con le vittorie maturate negli ultimi mesi. La sfortuna però gli ha riservato un tiro mancino: un problema al ginocchio ha prima messo in dubbio la sua partecipazione poi, dopo aver vinto la prima partita, lo ha costretto al ritiro. Rimane un'esperienza straordinaria per lui e una tappa di un percorso che ci si augura ricco di soddisfazioni.
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