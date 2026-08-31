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Viabilità e trasporti | 31 agosto 2026, 16:00

Lavori sul Sempione, strada chiusa nella notte tra martedì e mercoledì

Stop al traffico dalle 22 alle 5 in territorio svizzero, a circa 7 chilometri dalla dogana di Iselle. Garantito il passaggio dei mezzi di soccorso

Lavori sul Sempione, strada chiusa nella notte tra martedì e mercoledì

Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre sarà chiusa al traffico la strada del Sempione in territorio svizzero, a circa 7 chilometri dalla dogana di Iselle.

La chiusura è necessaria per consentire alcuni lavori sulla carreggiata. Il cantiere interesserà un tratto di circa 800 metri all'altezza di Gabi, località situata nelle vicinanze di Gondo.

Il transito sarà sospeso dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì. L'informazione è stata diffusa dal gestore svizzero attraverso Anas.

Durante le ore di chiusura, in caso di necessità, sarà comunque garantito un varco per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

a.f.

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