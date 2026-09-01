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Attualità | 01 settembre 2026, 10:29

Mergozzo, perdita all’acquedotto in via Resiga: strada chiusa durante i lavori

Intervento d’emergenza di Acqua Novara Vco da questa mattina: possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua

Mergozzo, perdita all’acquedotto in via Resiga: strada chiusa durante i lavori

Intervento d’emergenza nella giornata di oggi, martedì 1° settembre, a Mergozzo per una perdita alla rete dell’acquedotto.

Acqua Novara Vco ha comunicato la necessità di effettuare una riparazione in via Resiga, con l’avvio dei lavori previsto dalle 8.30 e la conclusione al termine dell’intervento.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, in via Resiga è stato istituito il divieto di circolazione per tutta la durata dei lavori.

Il Comune informa inoltre che durante l'intervento potranno verificarsi temporanee interruzioni nell'erogazione dell'acqua.

a.f.

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