Mergozzo, perdita all’acquedotto in via Resiga: strada chiusa durante i lavori

Intervento d’emergenza nella giornata di oggi, martedì 1° settembre, a Mergozzo per una perdita alla rete dell’acquedotto.
Acqua Novara Vco ha comunicato la necessità di effettuare una riparazione in via Resiga, con l’avvio dei lavori previsto dalle 8.30 e la conclusione al termine dell’intervento.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, in via Resiga è stato istituito il divieto di circolazione per tutta la durata dei lavori.
Il Comune informa inoltre che durante l'intervento potranno verificarsi temporanee interruzioni nell'erogazione dell'acqua.