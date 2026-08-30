Anche a Premia il carburante del comune costa oltre i 2 euro

‘’Un successo la benzina del sindaco’’. Titolavano così giorni fa i giornali, riportando che a Valle Castellana, 800 abitanti in provincia di Teramo, l'unico distributore del paese - gestito direttamente dal Comune- vendeva benzina e diesel quasi al prezzo di costo. Con un risparmio dai 10 ai 20 centesimi al litro rispetto ai self-service privati.

Anche in Ossola c’è un distributore ‘’comunale’’. E’ quello realizzato dal Comune di Premia, in frazione Rozzaro, all’ingresso del paese dela valle Antigorio. Impianto aperto nel 2022 e costato alle casse comunali 750 mila euro.

In quesdti giorni i prezzi di gasolio e benzina superano i 2 euro e sono allineati con gli alti costi dei carburanti di tutti i distributori dell’Ossola e italiani. Costi che sono oggi oggetto di polemiche e critiche politiche.

‘’La benzina costa perché anche il Comune deve comperare dai rivenditori, che fissano il prezzo – spiega Fausto Braito, sindaco di Premia - . Noi mettiamo un ricarico di 100 millesimi più iva al litro. In pratica un grossista vende al nostro rivenditore che fa il prezzo, al quale noi aggiungiamo 0,122 euro. Non so che prezzi facciano i rivenditori a quei sindaci che dicono di tener bassi i costi delle loro pompe. E teniamo conto che il prezzo varia tutti i giorni. Sarebbe bene invece parlare delle accise messe dallo Stato, alle quale aggiungere l’iva. Forse non sapevano come aumentare le tasse e così hanno equiparato il prezzo del diesel a quello della benzina’’.

Il Comune di Premia detiene quote in due società di produzione di energia elettrica (quella della centrale di Piedilago e quella di Vova): è stata una di queste società a realizzare l’impianto.